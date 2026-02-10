Philips raportează primul profit anual de după 2021

Grupul olandez Philips, producător de echipamente electronice și dispozitive medicale, a anunțat marți că a revenit pe profit în 2025, în timp ce încearcă să depășească efectele scandalului legat de defecțiunile aparatelor sale pentru tratarea apneei în somn, relatează AFP, citată de Agerpres.

După trei ani consecutivi de pierderi, compania a raportat un profit net de 897 de milioane de euro pentru anul trecut, un rezultat semnificativ peste estimările analiștilor.

Philips și-a restructurat profund activitatea în ultimii ani

„Intrăm acum într-o nouă etapă, axată pe accelerarea unei creșteri profitabile”, a declarat directorul general Roy Jakobs.

Cândva cunoscută mai ales pentru producția de becuri și televizoare, Philips și-a restructurat profund activitatea în ultimii ani, renunțând la mai multe subsidiare pentru a se concentra aproape exclusiv pe tehnologia medicală.

Începând din 2021, compania cu sediul la Amsterdam s-a confruntat cu o serie de crize generate de aparatele DreamStation destinate tratării apneei în somn – o afecțiune caracterizată prin opriri repetate ale respirației în timpul somnului. Milioane de dispozitive au fost retrase de pe piață, pe fondul temerilor că utilizatorii ar putea inhala fragmente de spumă, existând suspiciuni privind un potențial risc cancerigen. În aprilie 2025, Philips a anunțat că a ajuns la un acord în valoare de 1,1 miliarde de dolari pentru soluționarea proceselor din Statele Unite legate de aceste produse.

Vânzările Philips au totalizat 17,8 miliarde de euro anul trecut

La nivel de grup, vânzările Philips au totalizat 17,8 miliarde de euro anul trecut, ușor sub nivelul de 18 miliarde de euro din 2024, dar peste așteptările medii ale analiștilor, care mizau pe o cifră de afaceri de 17,7 miliarde de euro.

Pentru 2026, compania estimează o creștere a vânzărilor cuprinsă între 3% și 4,5%. Prognoza ia în calcul impactul „tarifelor cunoscute în prezent”, dar exclude eventualele costuri suplimentare asociate dosarului aparatelor pentru apneea în somn. Potrivit Philips, avansul va fi susținut în principal de operațiunile din America de Nord, în timp ce vânzările din China ar urma să rămână stabile.

Compania și-a continuat programul de reducere a costurilor,

În paralel, compania și-a continuat programul de reducere a costurilor, inclusiv prin diminuarea numărului de angajați. La finalul anului trecut, Philips avea 64.817 salariați, față de 67.823 la sfârșitul lui 2024.

Totodată, Philips a anunțat că propune reconfirmarea lui Roy Jakobs în funcția de director general. Consiliul de supraveghere a transmis că această decizie reflectă recunoașterea progreselor realizate din 2022 și încrederea în capacitatea acestuia de a conduce compania în următoarea fază de creștere profitabilă.