BREAKING Trump cere demisia noului CEO al Intel, din cauza legăturilor sale din trecut cu firme chineze: „Nu există altă soluție”

Președintele Donald Trump a cerut joi demisia imediată a noului CEO al Intel, Lip-Bu Tan, afirmând că acesta se află într-o „situație de conflict grav” după ce au apărut întrebări cu privire la legăturile sale cu firme chineze, relatează Reuters.

„Nu există altă soluție la această problemă”, a afirmat el într-o postare pe Truth Social.

Acțiunile Intel au scăzut cu 3,8%, continuând declinul dinaintea deschiderii pieței.

Context

Senatorul republican american Tom Cotton a trimis miercuri o scrisoare președintelui consiliului de administrație al Intel, în care pune întrebări despre legăturile noului CEO al producătorului de cipuri, Lip-Bu Tan, cu firme chineze și despre un recent dosar penal care implică fosta sa companie, Cadence Design.

În scrisoarea adresată președintelui Intel, Frank Yeary, Cotton și-a exprimat „îngrijorarea cu privire la securitatea și integritatea operațiunilor Intel și potențialul impact al acestora asupra securității naționale a SUA” și a întrebat dacă consiliul de administrație al companiei era la curent cu citațiile trimise către Cadence în perioada în care Tan a ocupat funcția de CEO, înainte de a fi angajat de Intel. Cotton a întrebat ce măsuri au fost luate pentru a răspunde acestor îngrijorări.

El a întrebat, de asemenea, dacă consiliul de administrație al Intel i-a cerut lui Tan să se retragă din firmele de cipuri din China legate de armata chineză sau de Partidul Comunist și dacă Tan a dezvăluit în mod adecvat alte legături cu companii chineze, având în vedere implicarea Intel în programul Secure Enclave, o inițiativă concepută sub administrația Biden pentru a asigura o aprovizionare sigură cu microelectronice pentru apărare.

Având în vedere că Intel primește finanțare federală în cadrul inițiativei, Cotton l-a întrebat pe Yeary în scrisoare despre dezvăluirile lui Tan referitoare la investiții, roluri profesionale sau alte legături cu companii chineze.

„Intel are obligația de a gestiona în mod responsabil banii contribuabililor americani și de a respecta reglementările de securitate aplicabile”, a scris Cotton. „Asocierile domnului Tan ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea Intel de a-și îndeplini aceste obligații.”

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Intel a spus: „Intel și domnul Tan sunt profund angajați în securitatea națională a Statelor Unite și în integritatea rolului nostru în ecosistemul de apărare al SUA”. Compania a declarat că va aborda problemele din scrisoare cu senatorul.

În aprilie, Reuters a scris că Tan – personal sau prin fonduri de investiții pe care le-a înființat sau pe care le administrează – a investit în sute de companii chineze, dintre care unele au legături cu armata chineză. CEO-ul Intel a investit cel puțin 200 de milioane de dolari în sute de companii chineze de producție avansată și de cipuri între martie 2012 și decembrie 2024, a descoperit Reuters.

O sursă familiarizată cu problema a declarat la momentul respectiv pentru Reuters că Tan s-a retras din pozițiile sale în entități din China, fără a oferi detalii suplimentare. Bazele de date chineze analizate de Reuters la momentul respectiv au enumerat multe dintre investițiile sale ca fiind actuale, iar Reuters nu a putut stabili la momentul respectiv amploarea participațiilor sale.

Nu este ilegal ca cetățenii americani să dețină acțiuni în companii chineze, chiar și în cele care au legături cu armata chineză, cu excepția cazului în care aceste companii au fost adăugate pe lista companiilor din complexul militar-industrial chinez al Trezoreriei SUA, care interzice în mod explicit astfel de investiții. În aprilie, Reuters nu a găsit dovezi că Tan ar fi investit direct în vreo companie de pe lista Trezoreriei SUA.

Separat, săptămâna trecută, Cadence Design a acceptat să pledeze vinovată și să plătească peste 140 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile de vânzare a produselor sale de proiectare a cipurilor către o universitate militară chineză, a raportat Reuters. Se crede că instituția era implicată în simularea exploziilor nucleare.

Într-un document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, Cadence a declarat că este „mulțumită” de ajungerea la un acord cu departamentele Justiției și Comerțului.

Tan a condus Cadence în calitate de CEO din 2008 până în 2021 și a fost președinte executiv până în mai 2023. Vânzările către entități chineze au avut loc sub conducerea sa la Cadence, care produce software de proiectare și alte instrumente utilizate pentru crearea de cipuri.