China își consolidează poziția în industria echipamentelor pentru cipuri: trei producători intră în top 20 global

China are în prezent trei companii în topul celor mai mari 20 de producători mondiali de echipamente pentru fabricarea cipurilor, față de o singură companie în 2022, potrivit unei analize realizate de publicația japoneză Nikkei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Evoluția reflectă accelerarea eforturilor Beijingului de a-și construi o industrie de semiconductori mai autonomă, pe fondul restricțiilor tehnologice impuse de Statele Unite.

Cea mai bine clasată companie chineză este Naura Technology Group, susținută financiar de statul chinez, care a urcat pe locul cinci la nivel global, de pe poziția a opta ocupată în urmă cu trei ani.

Fondată în 2001, Naura produce o gamă largă de echipamente utilizate în procese esențiale ale fabricării cipurilor, precum gravarea, depunerea de straturi subțiri și alte etape cheie din producția semiconductorilor. Potrivit Nikkei, vânzările companiei au crescut cu aproximativ 21% în ultimul an.

În clasamentul global, Naura este devansată doar de giganți consacrați ai industriei: ASML Holdings (Olanda), Applied Materials și Lam Research (Statele Unite), precum și Tokyo Electron (Japonia).

A doua companie chineză prezentă în top 20 este Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), fondată de un inginer care a lucrat anterior pentru Applied Materials și Lam Research.

AMEC este specializată în echipamente de gravare utilizate în fabricarea cipurilor avansate. Potrivit sursei citate, tehnologia companiei este deja folosită pentru cipuri de 5 nanometri, un nivel aflat relativ aproape de cele mai avansate procese comerciale disponibile în prezent.

Pe locul 20 în clasament se află Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), singurul producător chinez de echipamente de litografie, o etapă critică în imprimarea circuitelor pe cipuri și un factor esențial în determinarea performanței acestora.

Deși tehnologia SMEE nu concurează încă direct cu sistemele de ultimă generație produse de ASML, compania este considerată strategică pentru ambițiile Chinei de a reduce dependența de furnizori externi.

Creșterea rapidă a producătorilor chinezi de echipamente pentru semiconductori este văzută ca o consecință directă a restricțiilor impuse de Statele Unite și aliații acestora, care limitează accesul Chinei la tehnologii avansate. În acest context, Beijingul a intensificat investițiile în dezvoltarea unei industrii locale de cipuri, inclusiv pentru aplicații din domeniul inteligenței artificiale, considerate esențiale pentru competitivitatea economică și tehnologică a țării.