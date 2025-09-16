RTX6000D, noul cip AI de la Nvidia, destinat pieței din China, nu se bucură de prea mult succes în rândul marilor companii / Este considerat prea scump pentru ceea ce face

RTX6000D, cel mai nou cip de inteligență artificială al Nvidia, conceput special pentru piața chineză, s-a bucurat de o cerere modestă, unele mari companii de tehnologie alegând să nu plaseze comenzi, au declarat pentru Reuters două persoane cu cunoștințe despre discuțiile privind achizițiile.

RTX6000D, conceput în principal pentru sarcini de inferență AI, este considerat scump pentru ceea ce face, au spus cele două persoane.

Ei au adăugat că testarea mostrelor a arătat că performanța sa este inferioară celei a RTX5090 – un cip interzis de SUA pentru utilizare în China, dar care este încă disponibil pe canalele pieței gri la mai puțin de jumătate din prețul RTX6000D, de aproximativ 50.000 de yuani (7.000 de dolari).

Giganții tehnologici chinezi, printre care Alibaba, Tencent și ByteDance, așteaptă, de asemenea, clarificări cu privire la procesarea comenzilor pentru cipul H20 al Nvidia, au declarat surse separate la începutul acestei luni. Firma americană a obținut din nou permisiunea de a vinde H20 în iulie, dar livrările nu au fost încă reluate.

În plus, firmele speră că B30A de la Nvidia – un cip mult mai puternic decât H20 – va fi aprobat de Washington.

Cele trei cipuri sunt versiuni downgrade ale modelelor vândute în afara Chinei, dezvoltate pentru a respecta restricțiile de export impuse de Statele Unite, care doresc să frâneze progresul tehnologic chinez și să-și păstreze avantajul în dezvoltarea IA.

Cererea slabă pentru RTX6000D contrastează cu previziunile optimiste ale analiștilor din partea vânzătorilor. JPMorgan a declarat într-un raport luna trecută că se așteaptă ca aproximativ 1,5 milioane de RTX6000D să fie produse în a doua jumătate a acestui an. Morgan Stanley a prezis în iulie că Nvidia va avea 2 milioane de RTX6000D în producție.

Nvidia a început să livreze RTX6000D săptămâna aceasta, potrivit uneia dintre surse. Sursele nu erau autorizate să vorbească cu mass-media și au refuzat să fie identificate.

Un purtător de cuvânt al Nvidia a declarat într-un comunicat că „piața este competitivă – noi oferim cele mai bune produse pe care le putem oferi”.