UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cel mai ambițios proiect european pentru semiconductori / România, parte din inițiativă prin Politehnica București

Uniunea Europeană a lansat oficial proiectul NanoIC, cea mai mare linie-pilot dezvoltată până acum în cadrul Actului european privind cipurile, marcând un pas major în consolidarea capacităților europene de cercetare și producție în domeniul semiconductorilor.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, proiectul este găzduit de centrul de cercetare IMEC din Leuven, Belgia, și beneficiază de o finanțare europeană de 700 de milioane de euro. Inițiativa reunește institute de cercetare de top din mai multe state membre, inclusiv din România, prin implicarea CSSNT și a Universității Politehnica din București.

Un proiect de 2,5 miliarde de euro pentru viitorul tehnologic al Europei

NanoIC are o valoare totală de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Din această sumă, 700 de milioane de euro provin din bugetul Uniunii Europene, alte 700 de milioane sunt asigurate de guverne naționale și regionale, iar restul finanțării este furnizat de parteneri industriali, inclusiv ASML, lider global în echipamente pentru fabricarea cipurilor.

Obiectivul principal al proiectului este accelerarea dezvoltării tehnologiilor de semiconductori de generație următoare, considerate esențiale pentru domenii strategice precum inteligența artificială, vehiculele autonome, asistența medicală avansată și viitoarele rețele mobile 6G.

Tehnologie de vârf: cipuri sub 2 nanometri

NanoIC este prima facilitate din Europa care va implementa cea mai avansată generație de echipamente de litografiere cu ultraviolete extreme (EUV). Această tehnologie permite proiectarea și fabricarea de cipuri folosind procese tehnologice de sub doi nanometri, un prag critic în cursa globală pentru miniaturizare și performanță.

Prin această capacitate, Europa face un pas important spre reducerea decalajului față de marii producători din Asia și Statele Unite și își consolidează autonomia tehnologică într-un sector considerat strategic.

Rețea europeană de excelență, cu participare românească

Proiectul este coordonat de IMEC (Belgia), unul dintre cele mai prestigioase centre de cercetare în microelectronică la nivel mondial. Alături de acesta, NanoIC reunește institute și organizații de cercetare din mai multe state membre:

CEA-Leti (Franța)

Fraunhofer (Germania)

VTT (Finlanda)

Institutul Național Tyndall (Irlanda)

CSSNT (România), cu implicarea Universității Politehnica din București

Participarea României în acest proiect oferă acces la infrastructură de cercetare de ultimă generație și deschide oportunități pentru integrarea cercetării locale în lanțul european de inovare în domeniul semiconductorilor.

De la laborator la fabrică: rolul liniilor-pilot

NanoIC face parte dintr-un set de linii-pilot concepute pentru a facilita tranziția tehnologiilor de cipuri din faza de cercetare către producția industrială. Aceste infrastructuri sunt un pilon central al inițiativei „Cipuri pentru Europa”, lansată prin Actul european privind cipurile.

Liniile-pilot vor fi deschise partenerilor considerați de încredere și vor sprijini atât dezvoltarea industrială, cât și consolidarea competitivității Europei în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori. Totodată, ele sunt gândite ca un instrument de atragere și păstrare a talentelor în Europa.

NanoIC este una dintre cele cinci linii-pilot finanțate în cadrul Actului european privind cipurile, alături de FAMES, APECS, WBG și PIXEurope. Împreună, aceste proiecte reprezintă o investiție combinată de aproximativ 3,7 miliarde de euro, provenită din fonduri europene și naționale.

Prin această strategie, Uniunea Europeană încearcă să conecteze excelența sa în cercetare cu aplicațiile industriale concrete și să își reducă dependența de furnizori externi într-un domeniu-cheie pentru economia și securitatea sa.