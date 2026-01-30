Zuckerberg vs. Musk: Meta și Tesla accelerează investițiile în inteligența artificială, într-o cursă globală pentru supremația tehnologică

Meta Platforms și Tesla intenționează să aloce împreună aproximativ 155 de miliarde de dolari pentru inteligență artificială și tehnologii conexe în 2026, marcând o intensificare a competiției dintre giganții tehnologici americani pentru controlul următoarei etape de dezvoltare a industriei.

Meta și-a majorat semnificativ bugetul de investiții, dublând cheltuielile de capital până la un nivel estimat de 135 de miliarde de dolari. Tesla, la rândul său, plănuiește investiții de circa 20 de miliarde de dolari, direcționate către inteligență artificială, vehicule autonome și robotică, o sumă aproape dublă față de estimările analiștilor de pe Wall Street, potrivit Bloomberg.

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a declarat că industria tehnologică intră într-o fază de „accelerare majoră” a dezvoltării inteligenței artificiale. După o reevaluare a strategiei de IA în 2025, compania pregătește lansarea unor noi modele și produse în perioada următoare.

Rezultatele financiare peste așteptări au susținut încrederea investitorilor în capacitatea Meta de a susține acest nivel de cheltuieli. Acțiunile companiei au crescut cu aproape 8% după publicarea raportului financiar, performanță atribuită în principal veniturilor solide din publicitate.

Tesla mizează pe o strategie diferită, axată pe integrarea verticală. Elon Musk a afirmat că producătorul auto trebuie să își construiască propria capacitate de producție de semiconductori pentru a evita blocajele din lanțul de aprovizionare. În paralel, compania va investi suplimentar 2 miliarde de dolari în startup-ul xAI, fondat de Musk.

Creșterea agresivă a cheltuielilor din Silicon Valley are efecte vizibile la nivel global. Producători de componente precum Samsung Electronics și SK Hynix au raportat profituri în creștere accelerată, pe fondul cererii ridicate pentru cipuri destinate inteligenței artificiale. De asemenea, ASML Holding, furnizorul olandez de echipamente avansate de litografie, a depășit estimările pieței.

„Companiile investesc sume consistente în active concrete, nu doar în promisiuni”, a declarat Sanjeev Rana, analist la CLSA Securities Korea. Acesta avertizează însă că piața se află într-o zonă dificil de evaluat, atât din perspectiva cererii, cât și a ciclului investițional.

Cererea puternică pentru acceleratoare grafice produse de Nvidia și AMD a depășit capacitatea de producție, accentuând dezechilibrele globale din piața semiconductorilor. Investitorii se tem că deficitul s-ar putea extinde și către segmentele de memorie, cu impact asupra industriilor de electronice, smartphone-uri și automobile.

În același timp, nivelurile ridicate de investiții sporesc riscurile în cazul unei eventuale încetiniri a cererii pentru inteligența artificială. În trecut, semnalele de temperare a creșterii au declanșat reacții rapide pe piețele bursiere. Recent, Microsoft a raportat cheltuieli de capital peste așteptări, însă creșterea modestă a diviziei Azure a dus la o scădere de 6,5% a acțiunilor.

Pe fondul acestei curse tehnologice, competiția pentru cipurile de memorie HBM4 de nouă generație se intensifică. Samsung se apropie de obținerea certificării din partea Nvidia pentru cea mai recentă versiune a acestor componente, esențiale pentru sistemele avansate de inteligență artificială.