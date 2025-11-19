Un startup românesc specializat în automatizarea procesării documentelor financiare atrage o finanțare de 850.000 EUR

Startup-ul românesc Profluo, care dezvoltă tehnologie bazată pe machine learning pentru automatizarea procesării documentelor financiar-contabile, a obținut o finanțare de 850.000 de euro, potrivit StartupCafe.ro.

Runda de finanțare marchează o etapă importantă în planurile companiei de a-și extinde soluția pe piețe internaționale.

Investiția este condusă de fondul BCR Seed Starter, la care se alătură Inspire Capital și alți investitori. Noua rundă va permite consolidarea echipei și accelerarea dezvoltării produsului, în condițiile în care cererea pentru automatizarea procesării documentelor crește constant în sectorul financiar.

„Această nouă rundă reprezintă mai mult decât un pas firesc în evoluția Profluo – este o confirmare a încrederii investitorilor în potențialul echipei noastre și al tehnologiei pe care o dezvoltăm”, afirmă Bogdan Năforniță, CEO și co-fondator. El precizează că obiectivul rămâne neschimbat: „Să redefinim, prin inteligență artificială relevantă, precisă și aplicabilă imediat, modul în care departamentele financiare și operaționale operează fluxuri complexe și masive de documente și date. Vrem să aducem eficiență și transparență, eliberând astfel timpul oamenilor pentru mai multă creativitate și strategie”.

Profluo a fost fondat în 2016 de Bogdan Năforniță, cu peste 25 de ani de experiență în mediul corporativ și antreprenorial, și Cosmin Merișescu, specialist în proiecte software și web de peste două decenii. Cei doi au pornit de la ideea de a crea o soluție capabilă să învețe din documente contabile și să automatizeze procesele repetitive, iar platforma s-a dezvoltat treptat într-un produs competitiv pe piața locală.

Tehnologia Profluo procesează documente de până la 20 de ori mai repede decât metodele manuale și reduce costurile de procesare de aproximativ șase ori. Platforma funcționează ca o echipă digitală, fiecare „agent virtual” fiind alocat unui flux concret: contabilitate detaliată, verificări comerciale, management de trezorerie, aprobări automate sau gestionarea avansurilor și deconturilor angajaților.

Sistemul este susținut de motoare proprii de machine learning și vision language models, antrenate pe aproape patru milioane de documente reale. Datorită acestei baze extinse, platforma poate citi și valida datele cu precizie ridicată, iar apoi învață rapid cum să continue fluxurile pe care le gestionează pentru fiecare client.

În urmă cu trei ani, Profluo a atras și o rundă de finanțare de tip seed de 500.000 de euro de la Early Game Ventures, fond susținut de Uniunea Europeană.