Atacurile cibernetice au provocat pierderi de aproape 300 de miliarde de euro economiei germane în ultimul an

Economia Germaniei a suferit pierderi estimate la aproape 300 de miliarde de euro în ultimul an din cauza atacurilor cibernetice, potrivit unui sondaj realizat de asociația industrială Bitkom și prezentat joi la Berlin. Studiul arată că fenomenul devine tot mai complex și mai puternic influențat de factori geopolitici, fiind implicate nu doar grupări infracționale, ci și agenții de informații străine, potrivit Reuters.

Conform sondajului, aproape jumătate dintre companiile care au reușit să identifice sursele atacurilor le-au atribuit Rusiei și Chinei, în timp ce aproximativ un sfert au indicat alte state din Uniunea Europeană sau Statele Unite. „Urmele duc relativ clar și fără echivoc spre est, cu două țări în prim-plan: Rusia și China”, a declarat Ralf Wintergerst, președintele Bitkom, în cadrul unei conferințe de presă.

Peisajul cibernetic a devenit tot mai ostil odată cu agravarea tensiunilor internaționale, mai ales după invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022. Autoritățile din numeroase state dezvoltate au raportat o creștere semnificativă a atacurilor atribuite puterilor rivale.

Cea mai frecventă formă de atac identificată este ransomware-ul – un software malițios care blochează accesul la date până la plata unei răscumpărări. Potrivit sondajului, 34% dintre companiile participante au fost victime ale unor astfel de atacuri, față de doar 12% în 2022. Una din șapte companii a recunoscut că a plătit o sumă de bani pentru a-și recupera accesul la date.

Cele mai afectate au fost întreprinderile mici și mijlocii, considerate coloana vertebrală a economiei germane, care nu dispun de resursele necesare pentru a face față atacurilor sofisticate. În schimb, companiile mari sunt mai bine pregătite și investesc în mod constant în securitatea digitală.

Bitkom a estimat valoarea totală a pierderilor la 289,2 miliarde de euro, sumă raportată de cele 1.002 companii chestionate. Cele mai mari pagube provin din pierderi de producție și furturi directe, dar și costurile juridice și cele de remediere au avut o pondere importantă.

Autoritățile germane au atras atenția asupra legăturilor tot mai strânse dintre infractorii cibernetici și actorii statali. „Granițele dintre criminalitatea cibernetică și spionajul cibernetic devin din ce în ce mai neclare în atacuri”, a explicat Sinan Selen, adjunct al șefului Oficiului Federal pentru Protecția Constituției (BfV). El a subliniat că statele apelează inclusiv la serviciile grupărilor infracționale pentru a-și atinge obiectivele: „Atunci când este convenabil, actorii statali tolerează activitățile infracționale ale grupurilor private și chiar exploatează capacitățile acestora.”

Pe lângă Rusia și China, Iranul și Coreea de Nord sunt menționate de autoritățile germane ca fiind surse importante ale atacurilor cibernetice. Acestea folosesc metode variate, de la furt de date și spionaj economic până la perturbarea proceselor de producție.

Raportul Bitkom scoate în evidență un risc major pentru economia germană, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, și subliniază necesitatea unor măsuri mai ferme de protecție digitală.