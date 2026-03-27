Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de fraudă online care implică pagini web falsificate ce imită identitatea unor publicații media cunoscute și promovează platforme fictive de investiții.

Potrivit instituției, aceste fraude sunt distribuite în principal prin reclame sponsorizate pe rețele sociale și alte platforme online. Anunțurile folosesc în mod abuziv imaginea unor persoane publice pentru a câștiga credibilitate și a atrage utilizatori interesați de câștiguri rapide.

Victimele sunt direcționate către articole false care promovează programe de investiții cu „profit garantat”. Pentru a fi convingătoare, paginile includ recenzii și testimoniale fabricate, care pretind câștiguri rapide obținute de alți utilizatori.

Un exemplu menționat este o platformă fictivă care pretinde că utilizează inteligența artificială pentru tranzacționare cripto și forex, promițând rate ridicate de succes și profituri rapide.

Ce se întâmplă după înscriere

După completarea formularelor de pe aceste site-uri, utilizatorii sunt contactați telefonic de persoane care se prezintă drept consultanți financiari.

Prin tehnici de inginerie socială, victimele sunt convinse să:

ofere date personale și bancare;

deschidă conturi pe platforme frauduloase;

transfere bani sau să instaleze aplicații suspecte.

DNSC avertizează că aceste acțiuni pot duce la pierderi financiare rapide și la compromiterea datelor sensibile.

Recomandările autorităților

Pentru a evita astfel de fraude, specialiștii recomandă:

verificarea atentă a adresei web (URL) înainte de accesare;

evitarea ofertelor care promit câștiguri rapide sau garantate;

verificarea informațiilor din mai multe surse credibile;

evitarea introducerii datelor personale sau financiare pe site-uri suspecte;

refuzul de a furniza informații sensibile telefonic;

evitarea instalării de aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să nu transfere bani către persoane sau entități necunoscute.

Tentativele de fraudă pot fi raportate pe platforma oficială a DNSC sau la numărul unic 1911, destinat incidentelor de securitate cibernetică.