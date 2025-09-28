Ne îndreptăm către o criză digitală, avertizează experții

Viața oamenilor este mai interconectată cu tehnologia ca niciodată, iar această dependență tot mai mare de sistemele digitale ne face extrem de vulnerabili. De la breșele de securitate majore, precum atacul Equifax din 2017, până la recentele atacuri cibernetice asupra retailerului britanic Marks & Spencer, infrastructura digitală și datele personale rămân expuse riscurilor, relatează The Conversation.

Experții avertizează că puține măsuri reale vor fi luate pentru a preveni o criză până când un incident major nu va afecta întreaga societate. Tehnologiile digitale transformă comunicarea, munca și viața socială, dar vin la pachet cu riscuri enorme: erori de funcționare, manipulare și vulnerabilități exploatabile.

Un experiment social masiv

Companiile mari din economia digitală realizează, în esență, un experiment social. Ele păstrează beneficiile uriașe generate de date și platforme, în timp ce riscurile sunt externalizate asupra societății. Această situație poate conduce la crize sistemice, de la blocaje ale infrastructurilor esențiale, cum ar fi electricitatea sau telecomunicațiile, până la atacuri care transformă aceste sisteme în pericole directe pentru public.

Analogiile cu criza financiară din 2008 sunt evidente. Sistemele interconectate, ceea ce sociologul american Charles Perrow numea „cuplare strânsă”, pot genera efecte dezastruoase atunci când un punct critic cedează. Complexitatea ridicată și interdependențele masive sporesc riscul unor colapsuri în lanț.

Semne de avertizare vizibile

Modelul actual al economiei digitale se bazează pe creștere rapidă și colectare continuă de date. Aceasta sporește interdependențele între platforme, corporații și rețele, iar ethosul „move-fast-and-break-things” elimină concurența și alternativele, reducând redundanța și crescând vulnerabilitatea sistemului.

Semnele sunt evidente. Atacurile malware WannaCry și NotPetya din 2017 au provocat daune de miliarde de dolari, iar problemele recente, cum ar fi eșecul CrowdStrike din 2024 care a anulat mii de zboruri și a scos posturi de televiziune din emisie, arată fragilitatea sistemului.

Inteligența artificială amplifică aceste vulnerabilități și introduce noi riscuri, de la halucinații AI la dezinformare masivă. Viteza și amploarea AI intensifică riscurile pentru confidențialitate, integritatea datelor și disponibilitatea sistemelor critice.

Experții trag un semnal de alarmă. Există un risc sistemic uriaș, dar acesta nu este abordat direct, iar procesele care îl sporesc continuă să accelereze. În lipsa unor măsuri preventive, societatea se apropie rapid de o criză digitală majoră.