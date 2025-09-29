Mass-media maghiară aliniată statului a lansat o ofensivă propagandistică coordonată cu presa din Rusia, acuzând Ucraina că plănuiește o operațiune „sub pavilion fals” („false flag”) pentru a lovi ținte din Polonia și România cu drone rusești recondiționate, transmite publicația de apărare ucraineană Militarnyi. Scopul presupus, potrivit acestor afirmații, este de a „atrage NATO în război”.

Narațiunea a apărut aproape simultan din două surse: un editorial nesemnat pe portalul de știri maghiar pro-Viktor Orbán, PestiSrácok, care cita „zvonuri vagi care circulă pe Telegram”, și o declarație a purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Articolul nefondat al PestiSrácok susținea că Serviciul de Securitate al Ucrainei intenționează să utilizeze drone de fabricație rusă lansate din vestul Ucrainei pentru a ataca centre logistice importante din România și Polonia, utilizate pentru transportul de arme. În urma acestui fapt, administrația prezidențială ucraineană ar „organiza o campanie media în țară și în străinătate pentru a acuza Moscova de atacarea teritoriului NATO”.

Coordonarea campaniei de dezinformare

În câteva ore, mass-media rusă a amplificat afirmațiile publicației maghiare, iar Zaharova a acuzat Ucraina că încearcă să creeze un „casus belli” pentru războiul dintre Rusia și NATO.

Această campanie de informare se desfășoară în paralel cu alte afirmații rusești care sugerează că apărarea aeriană ucraineană a dirijat în mod deliberat drone către Polonia. Cercetătorii au documentat o serie de postări de acest gen pe diverse platforme de socializare, unele legate de activitatea rusă, cu o audiență combinată estimată la 30 de milioane de vizualizări.

Campania coordonată de dezinformare coincide, de asemenea, cu tensiunile bilaterale accentuate dintre Ucraina și Ungaria, după observarea unei drone de recunoaștere maghiare în adâncul regiunii Zakarpattia din Ucraina.