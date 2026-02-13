dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
7 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Site-ul unei facultăți din Cluj, lovit de un atac cibernetic de tip defacement

Redacția TechRider
13 februarie 2026
Programare cod
Photo by Shahadat Rahman on Unsplash
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Website-ul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din Cluj, una dintre cele mai mari facultăți de științe economice din România, a fost ținta unui atac cibernetic care a compromis serverul și interfața publică a site-ului, au anunțat reprezentanții instituției.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Vineri dimineața, utilizatorii care au accesat site-ul FSEGA au fost întâmpinați de un mesaj care indica atacul cibernetic, „semnat” de grupul Kittycom. Ulterior, pagina a fost înlocuită cu un mesaj de tip „site în lucru”.

Potrivit Economedia.ro, un utilizator a sesizat că site-ul nu era funcțional, confirmând astfel impactul vizibil asupra interfeței publice.

Cum s-a desfășurat atacul

Reprezentanții FSEGA au precizat că atacul a fost de tip defacement și a inclus compromiterea serverului. În urma acțiunii, atacatorii au reușit să încarce un script malițios (WebShell), care le-a oferit acces în zona de securitate a website-ului.

Investigația preliminară indică faptul că integritatea interfeței publice a site-ului a fost afectată, iar un audit tehnic este în desfășurare pentru evaluarea completă a impactului și identificarea vulnerabilităților exploatate.

Ce este un atac de tip defacement

Un atac de tip defacement presupune înlocuirea neautorizată a paginii web legitime cu un conținut modificat, exploatând vulnerabilități de securitate. Conform explicațiilor Directoratului Național de Securitate Cibernetică, efectele unui astfel de atac includ:

  • inaccesibilitatea formei legitime a site-ului;
  • necesitatea restaurării paginii și a verificării breșelor de securitate care au permis atacul;
  • potențiale riscuri suplimentare dacă atacatorii au avut acces la zone sensibile ale serverului.

FSEGA a demarat auditul tehnic și procedurile de securizare, pentru a restabili funcționalitatea site-ului și pentru a preveni eventuale atacuri viitoare. Reprezentanții facultății nu au raportat, până în acest moment, pierderi de date sau acces neautorizat la informațiile personale ale studenților.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...