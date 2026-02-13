Site-ul unei facultăți din Cluj, lovit de un atac cibernetic de tip defacement

Website-ul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din Cluj, una dintre cele mai mari facultăți de științe economice din România, a fost ținta unui atac cibernetic care a compromis serverul și interfața publică a site-ului, au anunțat reprezentanții instituției.

Vineri dimineața, utilizatorii care au accesat site-ul FSEGA au fost întâmpinați de un mesaj care indica atacul cibernetic, „semnat” de grupul Kittycom. Ulterior, pagina a fost înlocuită cu un mesaj de tip „site în lucru”.

Potrivit Economedia.ro, un utilizator a sesizat că site-ul nu era funcțional, confirmând astfel impactul vizibil asupra interfeței publice.

Cum s-a desfășurat atacul

Reprezentanții FSEGA au precizat că atacul a fost de tip defacement și a inclus compromiterea serverului. În urma acțiunii, atacatorii au reușit să încarce un script malițios (WebShell), care le-a oferit acces în zona de securitate a website-ului.

Investigația preliminară indică faptul că integritatea interfeței publice a site-ului a fost afectată, iar un audit tehnic este în desfășurare pentru evaluarea completă a impactului și identificarea vulnerabilităților exploatate.

Ce este un atac de tip defacement

Un atac de tip defacement presupune înlocuirea neautorizată a paginii web legitime cu un conținut modificat, exploatând vulnerabilități de securitate. Conform explicațiilor Directoratului Național de Securitate Cibernetică, efectele unui astfel de atac includ:

inaccesibilitatea formei legitime a site-ului;

necesitatea restaurării paginii și a verificării breșelor de securitate care au permis atacul;

potențiale riscuri suplimentare dacă atacatorii au avut acces la zone sensibile ale serverului.

FSEGA a demarat auditul tehnic și procedurile de securizare, pentru a restabili funcționalitatea site-ului și pentru a preveni eventuale atacuri viitoare. Reprezentanții facultății nu au raportat, până în acest moment, pierderi de date sau acces neautorizat la informațiile personale ale studenților.