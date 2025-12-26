Corporația rusă Rostec, principalul conglomerat de stat din industria de apărare, a anunțat joi livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S prevăzut pentru anul 2025, precizând că producția acestui tip de aeronavă a atins un nivel record în cursul anului trecut, relatează agenția EFE. În paralel, o companie din Munții Urali a confirmat livrarea către armata rusă a primelor drone grele de asalt Berdiș, potrivit Agerpres.

„Rostec a finalizat livrările de avioane de vânătoare Su-35S pentru anul în curs”, a transmis compania pe canalul său oficial de Telegram. Grupul industrial a subliniat că anul precedent a fost „unul record” în ceea ce privește producția de avioane de luptă.

Su-35S este capabil să lovească ținte aflate la „distanțe record”

„Planul de producție pentru Su-35S a fost îndeplinit integral. Lucrăm deja la programul de livrări pentru anul viitor”, a precizat Rostec, care a reiterat că aceste aeronave se numără printre cele mai solicitate platforme de luptă din dotarea armatei ruse.

Potrivit companiei, Su-35S este capabil să lovească ținte aflate la „distanțe record, de ordinul câtorva sute de kilometri” și ar fi avionul cu cel mai mare număr de ținte distruse în conflictul din Ucraina. Producătorul susține că aeronava poate utiliza toate tipurile moderne de armament aerian, este echipată cu un sistem avansat de control electronic și dispune de capabilități sofisticate de război radioelectronic.

„Personalul militar apreciază confortul, ergonomia și fiabilitatea ridicată a acestor avioane”, a mai transmis Rostec.

Dronele au devenit un element central al conflictului din Ucraina

În același timp, compania rusă Uraldronzavod, cu sediul în Munții Urali, a anunțat livrarea primului lot de drone grele de asalt Berdiș destinate operațiunilor din Ucraina, la câteva zile după ce președintele Vladimir Putin a admis public existența unui deficit de astfel de drone în dotarea armatei ruse.

„Expediem primul lot pentru testare, aproximativ o sută de drone Berdiș. Este o platformă foarte stabilă, care și-a demonstrat fiabilitatea în poligoane, fără nicio defecțiune în timpul a sute de zboruri”, a declarat directorul general al companiei, Vladimir Tkaciuk, pentru agenția TASS.

Dronele au devenit un element central al conflictului din Ucraina, fiind utilizate într-o gamă largă de misiuni – de la atacuri kamikaze și recunoaștere, până la colectarea de informații și reaprovizionarea trupelor din linia întâi.

Vladimir Putin a recunoscut că forțele ruse duc lipsă de drone grele

Într-o recentă sesiune de întrebări și răspunsuri cu presa, Vladimir Putin a recunoscut că forțele ruse duc lipsă de drone grele, segment pe care Berdiș își propune să îl acopere. Potrivit lui Tkaciuk, livrările au fost întârziate pentru a permite instruirea adecvată a operatorilor.

„Dronele grele funcționează pe principii complet diferite față de dronele kamikaze și necesită competențe distincte de pilotaj”, a explicat acesta.

Berdiș este o dronă modulară, a mai precizat Tkaciuk, capabilă să își modifice configurația în funcție de misiune: de la minare antitanc și antipersonal, la lansarea de bombe asupra pozițiilor inamice. De asemenea, platforma poate fi echipată cu aruncătoare de flăcări Șmel sau lansatoare de grenade Kriuk și poate transporta încărcături utile de până la 20 de kilograme pe distanțe de până la 25 de kilometri, inclusiv pentru misiuni de aprovizionare.

„Eficiență maximă cu costuri minime”

Potrivit conducerii companiei, noua dronă păstrează filosofia de bază a primului model FPV kamikaze Upir (Vampir), combinând „eficiența maximă cu costuri minime”.

În pofida inițiativelor de pace promovate de președintele american Donald Trump, Rusia continuă să dezvolte noi sisteme de armament și să intensifice livrările de echipamente militare către frontul din Ucraina, notează agenția de presă spaniolă EFE.