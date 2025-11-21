China a desfăşurat o campanie de dezinformare menită să afecteze vânzările avionului militar francez Rafale după ce India a folosit acest model de avion prima dată în luna mai contra armelor chinezeşti desfăşurate de ţara vecină Pakistan, a anunţat în această lună o comisie din SUA într-un raport respins de Beijing ca fals, transmite joi Reuters, citată de Agerpres.

Raportul, redactat de Comisia pentru analiza securităţii şi relaţiilor economice SUA-China, a fost publicat marţi şi a urmat semnării de către Kiev şi Paris a unei scrisori de intenţie privind achiziţionarea de către Ucraina a 100 de avioane Rafale în următorii zece ani.

Cel puţin şase ţări au cumpărat avionul Rafale, folosit de India în acest an împotriva avionului de vânătoare chinez J-10 intrat în dotarea forţelor aeriene pakistaneze.

China a folosit conturi false pe social media pentru a distribui imagini generate de inteligenţa artificială, a menţionat comisia într-un raport.

”Raportul elaborat de comisie însăşi este fals”, a afirmat Mao Ning, purtător de cuvânt al MAE chinez.

Raportul se bazează pe audierile din comisie şi pe studii ce includ informaţii publice şi relatări de presă.

Documentul adaugă faptul că oficialităţi de la ambasada chineză la Jakarta au convins Indonezia să oprească achiziţionarea de avioane Rafale aflate deja în proces. Viceministrul apărării indonezian a afirmat în luna iunie că ţara sa evaluează avionul J-10 în urma primirii unei oferte din China.