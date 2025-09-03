China dezvăluie laserul naval LY-1, o armă care ar putea schimba războiul maritim

În cadrul paradei de Ziua Victoriei, China a prezentat public sistemul naval LY-1, montat pe vehiculul cu opt roți HZ141. Potrivit mass-mediei oficiale, sistemul este unul dintre cele mai puternice din lume pentru interceptarea dronelor și a rachetelor, fapt care subliniază interesul tot mai mare al Beijingului pentru tehnologiile militare cu energie direcționată, informează ArmyRecognition.

LY-1 este proiectat să neutralizeze senzorii optici ai echipamentelor inamice, reducând astfel eficiența operațională a acestora. Capacitatea sa de a afecta sistemele de ghidaj îl face eficient împotriva dronelor armate și rachetelor ghidate de precizie. Oficialii chinezi prezintă arma ca un instrument capabil să adauge un nou strat de apărare bazat pe energie direcționată, cu costuri mult mai mici per interceptare, deoarece fiecare „foc” depinde doar de energia produsă la bord, spre deosebire de rachetele convenționale.

Montarea sistemului pe nave ar putea crește puterea sa de acțiune, oferind capacitatea de a ataca mai multe tipuri de amenințări simultan. Aceasta face ca LY-1 să fie un potențial element de schimbare a regulilor războiului naval modern.

Un simbol al ambițiilor strategice chineze

Prezentarea sistemului în cadrul paradei are și o dimensiune politică și strategică. China își demonstrează astfel progresul într-un domeniu în care marile puteri mondiale concurează pentru superioritate tehnologică.

Arme similare sunt dezvoltate și în alte state. Marina SUA testează lasere de înaltă energie pe distrugătoarele Arleigh Burke, Israelul dezvoltă sistemul Iron Beam, iar Germania și Marea Britanie experimentează prototipuri montate pe fregate sau vehicule terestre. Rusia a anunțat și ea mai multe programe de cercetare, deși informațiile publice sunt limitate.

Avantajele laserelor în luptă

Sistemele cu laser oferă mai multe avantaje tactice: pot intercepta rapid țintele, la viteza luminii, și pot neutraliza sau orbi senzori fără a distruge complet platformele inamice. În plus, costul fiecărei interceptări este mult mai redus decât în cazul rachetelor tradiționale, ceea ce le face eficiente împotriva atacurilor de tip „saturare” cu mai multe drone sau rachete.

Integrarea treptată a acestor sisteme deschide posibilitatea unor strategii multilayer, combinând rachete, artilerie și lasere pentru apărarea navală. Astfel, armata ar putea economisi resursele bateriilor de rachete și ar crește capacitatea de interceptare aproape nelimitat, atâta timp cât energia disponibilă este suficientă.

Ce urmează pentru LY-1

Deși LY-1 a fost prezentat doar în demonstrații, apariția sa la o paradă oficială sugerează un pas important către adoptarea sa în flota chineză. Lipsa detaliilor tehnice nu permite evaluarea exactă a performanțelor, însă expunerea publică reflectă intenția clară a Chinei de a-și consolida poziția în domeniul armelor cu energie direcționată.

Experții consideră că armele precum LY-1 ar putea redefini războiul naval și terestru în următoarele decenii și ar putea poziționa operatorii lor printre cele mai avansate forțe militare din lume. China își demonstrează astfel ambiția de a integra tehnologia laser în strategia sa maritimă, pregătind terenul pentru o schimbare semnificativă în modul în care conflictele navale vor fi gestionate în viitor.