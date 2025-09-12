dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

China își etalează forța navală / Cel mai recent portavion a trecut prin strâmtoarea Taiwan

Redacția TechRider
12 septembrie 2025
Portavion chinez in timpul unor exercitii militare in Pacific
Sursa foto: Wang Jian / Xinhua News / Profimedia
China a anunţat vineri că cel mai nou portavion al său, Fujian, a tranzitat strâmtoarea Taiwan pentru a merge la teste în vederea viitoarei sale puneri în funcţiune, relatează AFP, care notează că lansarea noului portavion va întări considerabil capacităţile chineze într-o zonă ultrasensibilă, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Fujian „a tranzitat recent strâmtoarea Taiwan în direcţia apelor Mării Chinei de Sud pentru a merge la efectuarea de teste de cercetare ştiinţifică şi misiuni de antrenament”, a precizat un purtător de cuvânt al forţelor navale chineze, căpitanul Leng Guowei, într-un comunicat publicat pe reţeaua socială WeChat.

Acesta a subliniat că testele şi exerciţiile „transregionale” la care va lua parte portavionul sunt o etapă normală a procesului de construcţie şi „nu vizează nicio ţintă specifică”.

Autorităţile taiwaneze au indicat că au monitorizat mişcările navei „pentru a evalua pe deplin situaţia” şi că au „reacţionat în consecinţă”.

Toate mişcările cu caracter militar din strâmtoarea Taiwan sunt sensibile, notează AFP. China consideră Taiwanul drept una din provinciile sale, pe care nu a reuşit să o unifice cu restul teritoriului său după încheierea războiului civil chinez, în 1949, şi supune insula autoguvernată democratic unor puternice presiuni militare, economice şi diplomatice, refuzând totodată să excludă recurgerea la forţă pentru a prelua controlul asupra ei.

Problema taiwaneză este una dintre sursele de tensiune majore din regiune, teatru al numeroase dispute teritoriale şi al unei lupte pentru influenţă între marile puteri.

