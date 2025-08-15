Federația Rusă nu mai poate ascunde degradarea evidentă din domeniul construcțiilor navale. Niciun portavion reparat, nicio modernizare a fregatelor și nici măcar o singură navă mică livrată Marinei Ruse în ultimii 1,5 ani, cu atât mai puțin nave mai mari, anunță DefenseExpress.

Cel mai nou exemplu a fost oferit de remorcherul militar „Kapitan Ușakov”. Construit pentru Marina Rusă, acesta s-a răsturnat și s-a scufundat chiar la cheiul fabricii din Sankt Petersburg, fapt care confirmă suspiciunile experților… construcțiile navale rusești trec printr-o degradare sistemică. Toate semnele indică faptul că Rusia a uitat pur și simplu cum să lucreze cu nave complexe și mari.

Clasa Project 23470 nu este una modestă

Deși cuvântul „remorcher” sugerează de obicei o navă mică, clasa Project 23470 nu este una modestă. Remorcherul naval are 70 de metri lungime, 15 metri lățime și un deplasament total de 3.400 de tone.

Mai mult, este construit conform standardelor de gheață Arc4, ceea ce înseamnă că poate naviga prin gheață de un an cu grosimea de până la 0,8 metri fără asistență. Nava este echipată cu macarale puternice capabile să ridice până la 20 de tone și dispune chiar și de un heliport propriu.

Marina Rusă a comandat inițial doar șapte remorchere din această clasă, alocându-le diferitelor flote. Două dintre cele trei nave operaționale se află în Flota Mării Negre, iar alta servește în Flota Pacificului. Un al patrulea a fost testat în Extremul Orient în 2024, deși nu există confirmarea că ar fi fost vreodată comisionat oficial.

Termenele de construcție pentru aceste nave au fost prelungite permanent

Primele patru au fost lansate la apă în 2014, 2015 și 2016. Două au intrat în serviciu în 2020, a treia în 2022, fiecare cu 3–4 ani întârziere. A patra, „Kapitan Sergheev”, a fost amânată doi ani, ceea ce a determint Ministerul Apărării să dea în judecată șantierul naval pentru 1,5 miliarde de ruble (aproximativ 15 milioane de dolari).

Aceste întârzieri au fost cauzate în mare parte de sancțiunile internaționale, care au forțat constructorii ruși să caute componente critice autohtone. Cea mai mare provocare a fost aprovizionarea cu propulsoare azimutale, care, în final, se spune că au fost fabricate la Sankt Petersburg.

Scufundarea remorcherului indică erori în procesul de construcție

Orice abatere de la designul original necesită reproiectare parțială, ceea ce poate altera stabilitatea navei, un factor care poate contribui la accidente precum inundarea sau răsturnarea chiar la cheu în timpul finisării lucrărilor.

Exact asta s-a întâmplat la șantierul Baltic Shipyard în cazul „Kapitan Ușakov”. Corpul navei a fost lansat în Yaroslav în 2022, apoi mutat la Sankt Petersburg în 2023 pentru finalizare.

Faptul că s-a răsturnat în timpul lucrărilor finale poate indica erori în procesul de construcție, iar incapacitatea de a salva nava de la inundare arată lipsa resurselor și a expertizei operaționale.

O degradare sistematică în industria navelor de suprafață

Deși poate părea exagerat să tragem concluzii generale din pierderea unui singur remorcher, incidentul se înscrie într-un tipar mai larg. Reparația interminabilă a portavionului „Admiral Kuznetsov”, blocat din 2017 și acum posibil destinat dezmembrării sau vânzării, reflectă aceeași degradare.

Un alt exemplu este distrugătorul „Admiral Ceabanenko”, clasificat în Rusia drept „cea mai mare navă mare antisubmarin”. Acesta se află în reparații din 2014 fără a fi finalizat. Cu alte cuvinte, toate semnele indică o degradare sistematică în industria navelor de suprafață.

Recordul de producție vorbește de la sine. În 2024, Marina Rusă nu a primit nicio navă mare nouă, iar situația rămâne similară în 2025, cu excepția câtorva corvete și nave de mici dimensiuni care se află în teste.

Singura speranță pentru flota rusă pare să fie nava de asalt amfibie „Vladimir Andreev”, lansată în mai 2025 și programată pentru livrare în 2026. Cu un deplasament de până la 9.500 de tone, aceasta este cea mai mare navă rusă construită cu un design nou. Rămâne de văzut dacă finalizarea ei va putea inversa declinul construcțiilor navale rusești sau va adăuga un nou capitol în lista de proiecte întârziate și problematice.