Dronă sau avion de luptă / Imagini cu un nou aparat chinez fără ampenaje stârnesc speculații

Rețelele sociale din China au fost inundate în ultimele zile cu imagini și secvențe video de calitate redusă care ar prezenta o aeronavă avansată, necunoscută până acum. Potrivit unor utilizatori, ar putea fi vorba despre un al treilea prototip misterios, surprins în zbor, însă nu este clar dacă aparatul este pilotat sau nu, transmite InterestingEngineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Data realizării acestor materiale nu este cunoscută, iar autenticitatea lor nu a fost confirmată oficial. Cu toate acestea, apariția lor a generat numeroase discuții, mai ales datorită configurației neobișnuite.

Din silueta surprinsă în imagini, aeronava pare să aibă un bot ascuțit care se unește cu aripi delta complet integrate. Sunt vizibile prize de aer duble pentru motoare și lipsa stabilizatoarelor verticale, caracteristici asociate designului cu vizibilitate redusă pe radar (stealth). Aparatul pare dotat cu un tren de aterizare triciclu robust – o roată la bot și două pe fuselaj – element ce indică o greutate comparabilă cu a avioanelor convenționale sau a celor capabile de operare pe portavioane. În partea frontală se observă și o sondă pentru măsurarea datelor aerodinamice.

Un alt detaliu notabil este lipsa unei cabine vizibile, ceea ce sugerează că ar putea fi un vehicul aerian fără pilot (UAV) sau o dronă avansată. Ipoteza este susținută de faptul că China dezvoltă în prezent drone de tip „loyal wingman”, proiectate să fie foarte autonome, cu caracteristici stealth, capabile să zboare cu sau fără pilot. Printre modelele deja cunoscute se numără GJ-11 „Sharp Sword” – un UCAV stealth cu rază lungă – și FH-97/FH-97A, asemănătoare cu programele americane „Valkyrie” și „Ghost Bat”.

„Să fim sceptici și prudenți, în loc să presupunem imediat că este un al treilea nou avion de generație următoare, un bombardier sau un avion naval stealth cu aripă mobilă”, a avertizat analistul Andreas Rupprecht pe platforma X.

Unii specialiști cred că noul aparat ar putea fi parte dintr-un program chinez similar inițiativei americane Collaborative Combat Aircraft (CCA), care urmărește integrarea dronelor în misiuni alături de avioane cu echipaj. Alte opinii indică o posibilă legătură cu proiectul Shenyang J-XDS (posibil J-50) sau cu un model dezvoltat de Chengdu, asemănător cu mai marele J-36 – răspunsul Chinei la F-22 și F-15EX.

Există și ipoteza că aeronava ar fi optimizată pentru operarea pe portavioane, în contextul modernizării rapide a forțelor navale chineze. Similarități cu J-36 pot fi observate în forma fuselajului și a prizelor de aer.

Apariția acestor imagini se adaugă altor indicii potrivit cărora China lucrează la aeronave stealth fără ampenaje verticale, posibil integrate într-o flotă de drone cu inteligență artificială, capabile să opereze în formații coordonate. Totodată, sunt dezvoltate aeronave cu echipaj care ar putea controla roiuri de drone în luptă, precum varianta cu două locuri a J-20S sau avionul radar KJ-500.

Surse din mediul militar sugerează că Beijingul ar putea prezenta oficial aceste platforme la parada militară programată pe 3 septembrie 2025, eveniment unde sunt așteptate noi drone și aeronave stealth. Până la confirmarea oficială, aparatul rămâne un mister care alimentează atât interesul publicului, cât și speculațiile experților.