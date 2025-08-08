EXCLUSIV MApN: Toate bateriile MIM-23 Hawk achiziționate de România sunt în serviciu activ / Nu s-a stabilit o dată pentru scoaterea din serviciu / Aceste sisteme sunt foarte dorite de Ucraina

Toate bateriile de sisteme de apărare aeriană MIM-23 Hawk achiziționate de România sunt în serviciu activ și nu a fost stabilită o dată pentru retragerea acestora din serviciu, a transmis, ca răspuns la o solicitare făcută de TechRider, Ministerul Apărării Naționale (MApN). Ucraina dorește să achiziționeze astfel de sisteme, deoarece sunt eficiente și mult mai ieftin de operat decât platforme mai moderne. Bucureștiul a cedat Kievului un sistem Patriot, iar publicația noastră a vrut să știe dacă vecinii și-au manifestat interesul și pentru Hawk-urile românești.

Aceste sisteme au revenit în prim-plan recent în războiul ruso-ucrainean. Guvernul de la Kiev a anunțat că alocă 172 de milioane de dolari pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană, concentrându-se pe sistemul de rachete Hawk fabricat în SUA. Aceste platforme, lansate de peste o jumătate de secol, au avantajul, în fața unor alternative mai moderne precum Patriot, că sunt mult mai ieftin de operat. Kievul a anunțat că dorește „toate” cele peste 40.000 de rachete produse pentru Hawk.

Un important operator de sisteme Hawk din regiune este România, care are opt baterii, achiziționate din Olanda. Țara noastră folosește versiunea PIP III modernizată la standardul Hawk XXI în 2018. Cum România susține militar Ucraina, deși nu face publice aceste informații, TechRider a întrebat MApN dacă Kievul a solicitat cedarea de astfel de sisteme.

„Ucraina solicită, în vederea apărării aeriene, de la țările europene și NATO, sisteme de apărare aeriană cu baza la sol și rachete sol-aer pentru sistemele pe care deja le are în înzestrare. Precizăm că informațiile concrete cu privire la donațiile de echipament militar transmise de Guvernul României către cel al Ucrainei fac parte din categoria informațiilor clasificate și nu pot fi comunicate public, în conformitate cu art. 12 al Legii nr. 544 din 2002 privind accesul la informațiile de interes public”, a transmis MApN.

Instituția nu a spus nici câte rachete Hawk MIM-23 deține România, susținând că informația este clasificată. Olanda a livrat țării noastre peste 200 de astfel de rachete.

Viitorul sistemelor Hawk în România

Din răspunsul MApN am aflat și că nu există o dată stabilită pentru retragerea din serviciu activ a acestor sisteme.

„Ministerul Apărării Naționale nu a stabilit o dată de scoatere din serviciu a sistemelor Hawk PIP III. Precizăm că, în funcție de posibilitățile de executare a sprijinului logistic, MApN intenționează să le păstreze în serviciu cel puțin până la înlocuirea lor cu alte sisteme de rachete cu rază medie de acțiune”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Sistemul Hawk (Homing All the Way Killer) folosește o rachetă sol-aer cu rază medie de acțiune capabilă să lovească ținte aflate la aproximativ 48 de kilometri distanță. Reprezentanții forțelor aeriene ucrainene susțin că sistemul are o rată de precizie impresionantă de 85%, o cifră comparabilă cu cea a sistemelor de rachete mult mai noi.