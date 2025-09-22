Nimic nu se pierde pe piața de armament / Indonezia aprobă o finanțare de 450 de milioane de dolari pentru achiziția portavionului italian Giuseppe Garibaldi, dezafectat în anul 2024

Indonezia a făcut un pas decisiv spre achiziționarea portavionului italian dezafectat ITS Giuseppe Garibaldi, prin aprobarea unui plan de finanțare care combină achiziția navei cu procurarea de noi elicoptere, transmite publicația italiană Zona Militar.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ministerul Indonezian al Dezvoltării (BAPPENAS) a aprobat folosirea unui împrumut extern de până la 450 de milioane de dolari pentru portavion, alături de alocări suplimentare de până la 250 de milioane pentru elicoptere de transport și până la 300 de milioane pentru elicoptere utilitare.

Această decizie permite Indoneziei să negocieze cu finanțatori internaționali, agenții de credit pentru export, creditori bilaterali sau instituții private. Documentele de planificare sugerează că noile elicoptere ar urma să fie operate de pe portavion dacă transferul navei va fi finalizat.

Planuri pentru adaptarea portavionului și integrarea dronelor

Propunerile prezentate Indoneziei în 2025 prevăd modernizarea Garibaldi pentru operarea elicopterelor și a vehicule aeriene fără pilot (UAV). Industria de apărare a semnat deja acorduri cu Baykar și Republikorp pentru producția locală a 60 de drone navale TB3 și a nouă UAV-uri Akinci.

Testele de zbor ale dronelor TB3 pe portavionul turcesc Anadolu sugerează compatibilitate cu puntea Garibaldi, în timp ce o delegație Fincantieri a prezentat patru domenii de modernizare în cadrul unei vizite la Jakarta în iulie 2025.

Detalii privind costurile și durata modificărilor nu au fost încă dezvăluite, dar cooperarea se aliniază cu proiecte italiene mai ample, inclusiv livrarea a două nave multifuncționale pentru Marina indoneziană, redenumite Brawijaya 320 și Prabu Siliwangi 321.

Portavionul „Giuseppe Garibaldi” – istorie și capabilități

ITS Giuseppe Garibaldi a intrat în serviciul Marinei italiene în 1985 și a fost trecut în rezervă în octombrie 2024, după ce portelicopterul ITS Trieste a intrat în serviciu. Nava a fost prima italiană cu punte completă de zbor, clasificată inițial drept crucișător purtător de avioane pentru război antisubmarin. Portavionul a beneficiat de modernizări în 2003 și 2013 pentru a îmbunătăți comunicațiile și propulsia.

Datele tehnice indică o lungime de 180,2 metri, o lățime de 33,4 metri și deplasare de 14.150 tone la încărcătură maximă. Puntea de zbor de 174 metri include o rampă „ski-jump” de 4 grade pentru aeronave cu decolare scurtă și aterizare verticală, iar hangarul poate găzdui până la 18 aparate.

De-a lungul timpului, portavionul a participat la misiuni internaționale în Kosovo, Somalia, Afganistan sau Libia.

Indonezia nu se oprește aici

Detaliile privind contractul final, modificările necesare și planurile de integrare a elicopterelor și dronelor rămân încă în discuție.

În paralel, Indonezia analizează posibilitatea construirii unor portavioane similare local, în colaborare cu Fincantieri sau Hyundai Heavy Industries, ca parte a programului său de modernizare navală.