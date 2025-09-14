Pentagonul a început să lanseze o nouă rețea de sateliți, un prim pas pentru scutul antirachetă Golden Dome

Pentagonul a făcut miercuri un pas major în modernizarea sistemelor sale de apărare, după ce a lanst primii 21 de sateliți dintr-o constelație care ar putea deveni cheia scutului antirachetă „Golden Dome”. Sateliții au fost transportați în spațiu la bordul unei rachete SpaceX Falcon 9, care a decolat de la baza Vandenberg din California și a urmat o orbită polară, anunță Ars Technica.

Acești sateliți se vor poziționa la aproximativ 1.000 km altitudine, iar Pentagonul plănuiește să lanseze alți 133 de sateliți în următoarele nouă luni pentru a completa prima generație a constelației Space Development Agency (SDA), destinată detectării și retransmisiei datelor despre rachete.

O rețea militară mai flexibilă și mai sigură

În trecut, sistemele de comunicare și avertizare antirachetă se bazau pe sateliți mari și costisitori, aflați pe orbită geosincronă, vulnerabili la atacuri și concepuți pentru amenințări nucleare.

Noua constelație SDA folosește sateliți mai mici, mai ieftini și mai rezistenți, capabili să detecteze rachete convenționale, balistice sau hipersonice. Costul unui satelit este estimat la 14–15 milioane de dolari, față de peste un miliard cât costa un satelit tradițional.

Comunicare tactică directă și multi-misiune

Sateliții nu doar detectează lansările de rachete, ci și permit retransmiterea datelor între forțele americane și aliați prin rețeaua Link 16, chiar și atunci când nu există linie directă de vizibilitate. Terminalele Ka-band și conexiunile laser asigură o lățime de bandă mai mare, care facilitează comunicația în timp real pe uscat, în aer și în spațiu.

Odată implementată complet, constelația Tranche 1 va include 10 lansări, șase cu sateliți de retransmisie și patru cu sateliți cu senzori pentru detectarea lansărilor de rachete. Sateliții vor comunica între ei prin legături laser, într-o rețea capabilă să ofere acoperire regională pentru avertizare antirachetă și comunicare militară în zona Indo-Pacific.

Fundamentul scutului Golden Dome

Noua rețea de sateliți va constitui baza pentru Golden Dome, scutul antirachetă propus de administrația Trump, care va integra mii de sateliți pentru detectarea și interceptarea rachetelor. Oficialii militari subliniază că tehnologia SDA va fi integrată treptat, folosind sateliți deja operaționali sau aproape de lansare, ceea ce va oferi SUA un avantaj semnificativ în monitorizarea și apărarea împotriva amenințărilor moderne.

Generalul Gregory Guillot, comandantul US Northern Command, a afirmat că Golden Dome „integrează pentru prima dată mai multe straturi într-un singur sistem, care va permite detectarea, urmărirea și neutralizarea diferitelor tipuri de amenințări în multiple domenii”.