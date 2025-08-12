Presa britanică elogiază vânătorul de mine HMS Pembroke după ce a intrat în serviciul activ al Marinei Române sub numele de Căpitan Constantin Dumitrescu / Nava a acționat inclusiv în Orientul Mijlociu

Nava vânătoare de mine HMS Pembroke a Marinei Regale Britanice, o navă din clasa Sandown, a fost vândută României și redenumită Căpitan Constantin Dumitrescu (M271). Cu această ocazie, publicația Portsmouth News a elogiat cariera acesteia.

Intrată în serviciu în 1998, nava a arborat steagul britanic timp de 25 de ani. O misiune importantă a fost cea de trei ani în Golful Persic, între 2009 și 2012, unde a lucrat pentru protejarea navelor comerciale și a eliminat muniția neexplodată. În această perioadă, echipajul navei a fost mereu în alertă pentru a sprijini navigația comercială din zonă și pentru a elimina amenințările la adresa navigației.

Tot în regiune, HMS Pembroke și HMS Middleton, aun alt vânător de mine, au asistat nava de marfă Delhi Express, care a rămas fără energie în Golful Aden.

O carieră marcată de intervenții de succes

Nava a participat, de asemenea, la o serie de exerciții, inclusiv o perioadă de patru luni în 2015, alături de vase militare din Germania, Polonia, Belgia și Țările de Jos, care a dus la descoperirea și distrugerea a nouă bombe din al Doilea Război Mondial.

În 2014, HMS Pembroke a distrus cu succes o mină în largul coastei din Cornwall, folosind sistemul SeaFox. Acest vehicul cu ghidare prin fibră optică este utilizat pentru eliminarea semi-autonomă a minelor navale și a altor muniții găsite în mare.

După ce a fost scoasă din serviciu în 2023, vânzarea navei a fost anunțată.

Tranzacția marchează sfârșitul serviciului vânătorului de mine în cadrul Marinei Regale Britanice și începutul unui nou capitol în cadrul Marinei Române, unde va continua să joace un rol crucial în securitatea maritimă. „Suntem încântați să vedem că fosta HMS Pembroke a fost încorporată în Forțele Navale Române. Ea va juca un rol cheie în securitatea Mării Negre în viitor, ceea ce demonstrează consolidarea legăturilor dintre armatele celor două țări”, a declarat generalul-maior Rich Cantrill.

Anumite zone din Marea Neagră au devenit periculoase din cauza războiului ruso-ucrainean. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a spus recent că misiunea de deminare la care participă România, Turcia și Bulgaria a extras până acum 128 de mine.

România a cumpărat de la Marea Britanie două nave din clasa Sandown. Celaltă este Sublocotenent Ion Ghiculescu (M270), fosta HMS Blyth.

Căpitan Constantin Dumitrescu a fost receptionat oficial în serviciul Forțelor Navale Române pe 4 august 2025. Momentul a fost marcat prin primirea pavilionului românesc în portul Rosyth, Scoția, în prezența unor oficiali de rang înalt.