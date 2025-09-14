Proiectilul Akeron MBT 120, care permite tancurilor să lovească ținte dincolo de linia orizontului, va intra în dotarea NATO din 2027

La expoziția de armament DSEI de la Londra, MBDA, liderul european în producția de rachete și proiectile, a dezvăluit Akeron MBT 120, o rachetă antitanc lansată din tunul de 120 mm al tancurilor, proiectată să angajeze ținte dincolo de linia directă de vizare, anunță ArmyRecognition.

Dezvoltarea acestui sistem se bazează pe experiențele războiului din Ucraina, unde confruntările între tancuri se desfășoară frecvent la distanțe foarte scurte, iar echipajele au recurs la foc indirect improvizat cu obuze explozive.

Akeron MBT 120 se încarcă ca un obuz standard

Racheta Akeron MBT 120 se încarcă ca un obuz standard și respectă cerințele NATO STANAG 4385, putând fi depozitată și manipulată în același mod ca orice altă muniție de 120 mm. Cu o greutate de aproximativ 20 de kilograme și o lungime de 984 mm, racheta este compatibilă cu suporturile și sistemele de încărcare automată existente.

Spre deosebire de proiectilele lansate din tun utilizate de Rusia și Ucraina, care necesită ghidare laser și expun tancul la foc, Akeron MBT 120 funcționează în modul non-line-of-sight, primind coordonate de la drone sau observatori avansați și urmând o traiectorie de atac de sus pentru a lovi părțile vulnerabile ale vehiculelor blindate.

Sistemul de ghidare este echipat cu un dispozitiv electro-optic și infraroșu, ceea ce îl face imun la contramăsuri laser și la sistemele de protecție activă, precum Shtora-1. Algoritmii de recunoaștere automată a țintelor garantează precizia, iar designul „fire-and-forget” permite tancului să se deplaseze imediat după lansare, reducând riscul expunerii.

Raza efectivă de acțiune, estimată la aproximativ cinci kilometri, depășește considerabil distanțele de angajament observate în Ucraina, care sunt de obicei sub 1,5 kilometri.

Tipul final al încărcăturii utile nu a fost încă decis

MBDA analizează o variantă cu sarcină conică, eficientă împotriva tancurilor T-72 și T-80 prin atacul din partea superioară, dar și opțiuni cu fragmentare sau explozivă pentru flexibilitate sporită împotriva pozițiilor de infanterie. Producătorul discută cu mai multe firme europene, păstrând însă și opțiunea unei soluții britanice.

Akeron MBT 120 se remarcă și prin metoda de lansare, care utilizează un motor cu accelerație redusă, fapt ce reduce uzura țevii și stresul mecanic, dar și simplifică designul componentelor interne. Racheta va atinge viteze supersonice reduse, iar integrarea cu sistemele de control al focului existente necesită doar un modul de programare similar celui folosit pentru muniția programabilă DM11 de la Rheinmetall.

Capacitatea de a lovi ținte dincolo de linia vizuală

Primele teste demonstrative sunt programate pentru 2026, iar intrarea în serviciu este preconizată pentru anul următor. Sistemul oferă tancurilor occidentale capacitatea de a lovi ținte dincolo de linia vizuală fără modificări structurale majore, fapt ce reduce dependența de artileria indirectă și complică identificarea unităților echipate cu această muniție, deoarece nu există indicator vizibil exterior.