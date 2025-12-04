dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
11 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Sunt secrete proiectele SAFE ale României? Surse Economedia susțin că au fost clasificate de CSAT, Cotroceniul spune că hotărârile Consiliului se comunică numai entităților publice la care se referă

Adrian Popa
4 decembrie 2025
corveta din clasa Hisar
Sursa foto: Economedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

CSAT a secretizat lista cu proiecte propuse de Guvern pentru a fi finanțate prin mecanismul european de finanțare SAFE, în cadrul căruia României i-a fost alocată suma de 16,7 miliarde de euro, au declarat pentru Economedia mai multe surse. Decizia vine în contextul în care reprezentanți ai Guvernului au promis că lista va fi făcută publică, iar state vecine, precum Polonia sau Bulgaria, nu fac un secret din achizițiile lor prin intermediul mecanismului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Citește continuarea în Economedia.

  • Adrian Popa este jurnalist în grupul G4Media, coordonator la publicațiile TechRider, Economedia, G4Food și Pets&Cats. Are 19 ani de experiență în presa centrală și a debutat ca jurnalist specializat în piețele financiare și tehnologie. Pe lângă aceste domenii, mai scrie despre business, macroeconomie și apărare. Înainte de a ajunge la G4Media, Adrian a fost redactor-șef la Mediafax.ro, Gandul.info și Go4it.ro. A mai lucrat la Evenimentul Zilei, Forbes România, Cotidianul și Banii Noștri. Adrian are o pasiune aparte pentru tehnologie și este interesat de efectele pe care aceasta le are asupra societății. Printre hobbyurile lui se numără lectura, istoria, ecologia, universurile SF și fitnessul.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...