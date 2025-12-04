Sunt secrete proiectele SAFE ale României? Surse Economedia susțin că au fost clasificate de CSAT, Cotroceniul spune că hotărârile Consiliului se comunică numai entităților publice la care se referă

CSAT a secretizat lista cu proiecte propuse de Guvern pentru a fi finanțate prin mecanismul european de finanțare SAFE, în cadrul căruia României i-a fost alocată suma de 16,7 miliarde de euro, au declarat pentru Economedia mai multe surse. Decizia vine în contextul în care reprezentanți ai Guvernului au promis că lista va fi făcută publică, iar state vecine, precum Polonia sau Bulgaria, nu fac un secret din achizițiile lor prin intermediul mecanismului.
