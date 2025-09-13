Ucraina găsește din ce în ce mai multe componente electronice rusești și belaruse în rachetele lansate asupra sa

Ucraina găsește din ce în ce mai multe componente electronice rusești și belaruse în resturile rachetelor lansate asupra sa de Moscova, a declarat un înalt oficial ucrainean, potrivit Reuters.

Declarațiile lui Vladyslav Vlasiuk, comisar pentru politica de sancțiuni și consilier al președintelui Volodimir Zelenski, sugerează că Rusia este din ce în ce mai capabilă să înlocuiască componentele occidentale introduse ilegal pe care se baza în războiul din Ucraina.

Occidentul a încercat să blocheze accesul Rusiei la componente și cipuri străine avansate utilizate în armele folosite de Rusia în Ucraina.

Cipuri de „calitate slabă”

Kievul a găsit adesea componente electronice occidentale în rachetele rusești și a exercitat presiuni asupra producătorilor pentru a înăspri controalele asupra exporturilor lor.

Însă Ucraina a găsit din ce în ce mai multe plăci de circuit și cipuri de computer rusești și belaruse în rachetele Iskander, care au fost utilizate în mod regulat de Rusia de la invazia sa pe scară largă din februarie 2022.

„În racheta Iskander din 2025, comparativ cu cea din 2022, există mai puține componente europene și americane și mai multe din Rusia și Belarus”, a declarat Vlasiuk reporterilor săptămâna aceasta.

Versiunea balistică a rachetei Iskander este deosebit de dificil de interceptat, deoarece se deplasează cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului. Versiunea de croazieră a rachetei se deplasează mai lent.

Cipurile par a fi de calitate inferioară celor occidentale, dar nu par să afecteze performanța rachetelor, a spus Vlasiuk.

„Au capacitatea de a produce cipuri de calitate slabă – până acum. După ceva timp, vor deveni mai bune”, a spus el.

Belarus nu participă activ la războiul din Ucraina, dar este un aliat apropiat al Rusiei și a permis ca teritoriul său să fie folosit ca bază de lansare pentru trupele Moscovei în invazia din 2022.