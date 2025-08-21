VIDEO India testează cu succes Agni-5, o rachetă nucleară care poate lovi orice țintă din China

India a testat cu succes, în statul Odisha (est), o rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune – Agni-5 – care, după ce va deveni operaţională, ar putea atinge cu o ogivă nucleară orice parte a Chinei, relatează AFP, citată de News.ro.

Autorităţile au anunţat că testul a ”validat toţi parametri operaţionali şi tehnici”.

INDIA SUCCESSFULLY TESTS N-CAPABLE AGNI-5 MISSILE The advanced missile has a strike range of over 5,000 kilometers, showcasing India’s long-range strategic capability. pic.twitter.com/wY6zYFsa42 — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) August 20, 2025

India şi China, primele două ţări cele mai populate din lume, sunt rivale şi îşi dispută influenţa în Asia de Sud.

Relaţiile lor s-au deteriorat în 2020, în urma unor confruntări sângeroase la frontieră.

India face parte din Quad, o alianţă de securitate, alături de Statele Unite, Australia şi Japonia, şi este considerată o contrapondere a Chinei.

Însă tulburări comerciale şi geopoliticie mondiale declanşate de războiul tarifar al preşedintelui american Donald Trump au determinat o apropiere între New Delhi şi Beijing.

În octombrie, premierul indian Narendra Modi s-a întâlnit cu preşedintele chinez Xi Jinping pentru prima oară în ultimii cinci ani, la un summit în Rusia.

Narendra Modi urmează să efectueze o primă vizită în China din 2018 la sfârşitul acestei luni, pentru a asista la un summit al Orgabizaţiei Cooperării de la Shanghai (OCS), un organism regional de securitate.

Relaţiile New Delhi cu Washingtonul s-au tensionat după ce preşeidntele american Donald Trump a dat Indiei un ultimatum să-şi înceteze achiziţiile de petrol din Rusia, o sursă esenţială de venit a Moscovei.

Statele Unite au ameninţat să dubleze taxele vamale ale importurilor din India, de la 25 la 50% – până la 27 august -, dacă New Delhi nu-şoi scimbă furnizorul de ţiţei.