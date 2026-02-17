OVES Enterprise a prezentat oficial, la București, proiectul Sahara Autonomous System, descris drept prima rachetă de croazieră dezvoltată în România de o companie privată.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului militar, membri ai corpului diplomatic și companii internaționale din industria de apărare, potrivit comunicatului de presă transmis.

Anunțat încă din noiembrie 2025, proiectul a ajuns într-o etapă avansată de dezvoltare. Prezentarea din 17 februarie 2026 a oferit pentru prima dată detalii consistente despre arhitectura sistemului și progresul tehnic realizat până acum.

Sahara a fost concepută ca un sistem integrat. Arhitectura hardware și platforma proprie de inteligență artificială – Nemesis AI – au fost dezvoltate în paralel, în același cadru tehnologic, construit integral în România.

Nemesis AI rulează on-premise, ceea ce permite configurarea rapidă a modelelor AI, a profilurilor de zbor și a parametrilor operaționali direct în facilitățile operatorului. Practic, fiecare rachetă poate fi încărcată cu un model AI pregătit pentru o anumită misiune și își poate adapta traiectoria în timp real.

Racheta este proiectată să zboare la joasă altitudine, în jur de 50 de metri, urmând relieful pentru a reduce detectarea radar. Cu excepția motorului turbojet și a senzorilor optici, toate componentele interne – de la fuselaj și plăci electronice până la unități de procesare și sistemele de control – sunt dezvoltate de companie.

Un element central al sistemului este mecanismul de „Super Sensor Fusion”. Nemesis AI corelează permanent datele provenite din mai multe sisteme globale de navigație prin satelit și din senzorii de bord. La intervale de aproximativ 200 de milisecunde, integritatea semnalelor este verificată pentru a identifica tentative de bruiaj sau transmitere de informații false. Dacă navigația prin satelit devine indisponibilă, sistemul comută automat pe datele furnizate de unitatea internă de măsurare a mișcării și orientării (IMU), menținând stabilitatea și direcția.

În versiunea actuală, racheta cântărește 55 de kilograme, dintre care 10 kilograme reprezintă încărcătura utilă. Motorul turbojet furnizează o tracțiune de 310 newtoni. Cele 20 de kilograme de combustibil permit o autonomie estimată la aproximativ 200 de kilometri, iar viteza poate atinge 0,85 Mach, în funcție de configurația finală a fuselajului. În etapele următoare sunt planificate versiuni cu rază medie de operare (500–600 km) și rază lungă (900–1100 km).

Investiția realizată până acum depășește un milion de euro, iar pentru fazele de optimizare și testare este prevăzut un buget suplimentar de aproximativ două milioane de euro. Prima demonstrație este programată pentru mai 2026, iar prezentarea completă a capabilităților este estimată pentru finalul anului viitor.

„Sahara este rezultatul unei evoluții naturale a expertizei pe care am construit-o în ultimii ani în software complex, inteligență artificială și proiecte din zona aerospațială și de apărare. Parteneriatele strategice dezvoltate la nivel internațional ne-au oferit cadrul necesar pentru a înțelege standardele, rigorile și nivelul de integrare pe care îl presupune un astfel de sistem.

Prin acest proiect ducem mai departe competențele pe care le-am validat deja în colaborări anterioare și le integrăm într-o arhitectură completă, dezvoltată local. Obiectivul nostru este să construim un sistem robust, aliniat standardelor internaționale, care să demonstreze că expertiza românească poate susține proiecte de complexitate ridicată în domenii strategice”, a declarat Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Proiectul este dezvoltat de o echipă de 25 de ingineri și cercetători specializați în inteligență artificială, avionică, hardware, sisteme de zbor și testare. Compania analizează în prezent propuneri de coproducție pentru etapele următoare.