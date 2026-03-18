Rusia și-a intensificat cooperarea militară cu Iran, furnizând imagini din satelit și tehnologie avansată pentru drone, menite să sprijine operațiunile Teheranului împotriva forțelor americane din regiune, potrivit unor surse apropiate situației, citate de The Wall Street Journal.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit surselor WSJ, Moscova ar fi oferit inclusiv date despre pozițiile forțelor militare ale Statele Unite ale Americii și ale aliaților acestora din Orientul Mijlociu.

În plus, Rusia ar fi transmis imagini satelitare detaliate, utile pentru identificarea țintelor și evaluarea pagubelor după atacuri.

Cooperarea include și îmbunătățiri aduse dronelor de tip Shahed, precum sisteme de comunicații, navigație și țintire mai performante.

Rusia ar fi contribuit și cu experiența acumulată în utilizarea dronelor în războiul din Ucraina, oferind recomandări tactice privind modul de utilizare a acestora în operațiuni militare.

Analiștii susțin că sprijinul oferit de Moscova este comparabil cu cel acordat de SUA și aliații europeni Ucrainei în ultimii ani, în special în ceea ce privește schimbul de informații.

În regiunea Golfului, aceste informații ar fi contribuit la atacuri recente ale Iranului asupra unor sisteme radar americane, inclusiv instalații asociate sistemului de apărare antirachetă THAAD din Iordania.

Deși Kremlinul nu a comentat informațiile, oficiali americani au transmis că Moscova a negat implicarea directă.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că Rusia respinge acuzațiile, iar fostul președinte Donald Trump a sugerat că sprijinul ar putea fi limitat.

Relația dintre Rusia și Iran nu este formalizată printr-o alianță militară, însă cele două state au consolidat cooperarea după invazia rusă în Ucraina.

Iranul a furnizat Moscovei drone Shahed utilizate pe scară largă în conflict, iar Rusia a început ulterior producția internă și adaptarea acestora pentru o precizie mai mare și rezistență la bruiaj electronic, împărtășind ulterior unele îmbunătățiri cu Teheranul.

Experții consideră că sprijinul Rusiei, deși limitat, este relevant pentru capacitatea Iranului de a lovi ținte militare.

În același timp, conflictul din regiune poate aduce avantaje indirecte Moscovei, inclusiv creșterea prețurilor la petrol și presiuni suplimentare asupra resurselor militare ale SUA și aliaților săi.

