Războiul dintre Rusia și Ucraina a devenit deja un laborator de inovație militară. În absența controlului aerian, niciuna dintre părți nu a putut utiliza masiv avioane de vânătoare sau bombardiere, prea scumpe și prea vulnerabile pentru a fi riscate în lupte directe. În locul lor, dronele au preluat scena și au ajuns să determine ritmul și caracterul confruntărilor de pe front, anunță The Conversation.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit datelor publicate de autoritățile ucrainene, între 60% și 70% din pierderile armatei sunt cauzate de drone. Fie că vorbim de modele ieftine, adaptate din industria civilă, fie de drone militare complexe, aceste vehicule fără pilot au extins zona de risc pentru trupele terestre la zeci de kilometri în spatele frontului, și au făcut tranșeele, pozițiile fortificate și vehiculele blindate mai vulnerabile ca niciodată.

Dronele au devenit la fel de importante și în misiunile de supraveghere și recunoaștere

Ele oferă imagini în timp real, ghidează artileria și permit comandanților să observe mișcările inamicului cu o precizie care amintește, într-un fel, de rolul pe care îl aveau baloanele de observație în Primul Război Mondial. În plus, capacitatea lor de a staționa în aer perioade lungi de timp, combinată cu dificultatea de a fi detectate, le conferă un avantaj decisiv.

Cu toate acestea, istoria militară demonstrează că nicio inovație nu rămâne dominantă pentru mult timp. Fiecare nouă tehnologie este urmată inevitabil de contramăsuri. Exact această dinamică se observă acum în apariția unor arme anti-dronă care ar putea schimba, din nou, modul în care se poartă războiul.

Nicio inovație nu rămâne dominantă pentru mult timp

Pe frontul ucrainean, primele soluții au fost unele improvizate. Inițial au apărut plase metalice montate deasupra vehiculelor sau pozițiilor de tragere, menite să blocheze dronele kamikaze. Eficiența acestora este însă limitată, iar armatele occidentale dezvoltă tehnologii mult mai sofisticate.

Marina britanică a anunțat recent sistemul DragonFire, o armă cu laser capabilă să distrugă drone de mici dimensiuni cu o precizie remarcabilă și cu un cost infim per lovitură. Pentru a funcționa, laserul are nevoie de vizibilitate directă către țintă, ceea ce îi limitează utilizarea pe timp de ceață sau în condiții meteorologice nefavorabile.

Totuși, performanța sa, inclusiv posibilitatea de a lovi ținte de la un kilometru distanță, ar putea transforma modul în care sunt protejate bazele militare sau navele aflate în larg. Marina Regală plănuiește să introducă efectiv sistemul în utilizare operațională începând cu 2027.

Perioada dominației absolute a dronelor este una limitată

În paralel, Marea Britanie testează și o armă cu unde radio direcționate, capabilă să dezactiveze electronica dronelor printr-un impuls de putere mare. Spre deosebire de laser, sistemul nu necesită linie directă de vizibilitate și poate fi folosit chiar și pe vreme rea. În plus, poate afecta simultan mai multe drone într-o anumită zonă. Limitarea majoră este însă lipsa capacității de a diferenția țintele, ceea ce înseamnă că aeronavele prietene nu pot opera în spațiul afectat în timpul utilizării.

Aceste dezvoltări sugerează că perioada dominației absolute a dronelor este una limitată. Mult mai limitată decât s-ar fi crezut. Dronele rămân arme cruciale în războiul modern, însă rolul lor nu este intangibil, iar istoria contramăsurilor militare arată că avantajele tehnologice pot fi neutralizate surprinzător de repede.

Așa că, deși dronele vor rămâne arme importante, ideea că vor revoluționa definitiv războiul și vor face inutile avioanele cu pilot rămâne, deocamdată, nedemonstrată.