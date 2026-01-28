De la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, Polonia a devenit modelul militar pentru o Europă speriată. În timp ce mulți membri NATO s-au străduit să îndeplinească obiectivele de cheltuieli de bază, Polonia a avansat, alocând 4,7% din PIB-ul său apărării, transmite Stars and Stripes.

Acum se mândrește cu cea mai mare armată permanentă din Uniunea Europeană, poziționându-se ca o fortăreață împotriva agresiunii ruse.

Cu toate acestea, a fi un model de militarizare tradițională s-ar putea să nu mai fie suficient. Recentele incursiuni ale dronelor rusești și sabotarea unei importante linii feroviare au scos la iveală limitele unei forțe convenționale.

După cum a remarcat ministrul adjunct al apărării, Pawel Zalewski, mijloacele mai ieftine, mai exact dronele, pot fi foarte eficiente în raport cu armamentul convențional, care este foarte scump.

„Am început să ne pregătim pentru un tip de război mai convențional”, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Pawel Zalewski, într-un interviu. „S-a dovedit că mijloacele mai ieftine, și anume dronele, pot fi foarte eficiente și pot aduce avantaje tactice importante pe linia frontului, mai ales în comparație cu armamentul convențional, foarte scump”, a adăugat el.

Polonia se confruntă acum cu sarcina dificilă de a se orienta către războiul hibrid, în condițiile în care a investit deja masiv în sisteme tradiționale.

Această schimbare strategică este complicată de modificarea relațiilor cu Statele Unite. Deși Polonia a considerat mult timp SUA ca fiind protectorul său suprem, amprenta americană se micșorează. Retragerea personalului din centrul Jasionka și o nouă strategie de securitate națională a SUA, care minimizează amenințarea rusă, au creat o profundă incertitudine.

„Rusia îi atacă doar pe cei slabi”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat recent că Europa nu poate sta singură, afirmând că, dacă cineva crede că Europa se poate apăra fără SUA, să continue să viseze. El a susținut că, fără umbrela nucleară americană, costurile de apărare ar crește vertiginos până la 10% din PIB.

Prinsă între nevoia de tehnologie agilă pentru drone și dependența de legăturile transatlantice tradiționale, Polonia continuă să-și consolideze puterea ca factor de descurajare. În ciuda dezbaterilor interne privind natura improvizată a recentelor modernizări, filosofia de bază rămâne fermă.

După cum a susținut Zalewski, rușii înțeleg cel mai bine limbajul puterii, deoarece Rusia îi atacă doar pe cei slabi. Pentru Polonia, obiectivul este să se asigure că nu va mai fi niciodată percepută ca atare.