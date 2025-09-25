Zelenski avertizează lumea: Dronele cu inteligență artificială vor ucide în curând fără comandă umană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul său adresat Adunării Generale a Națiunilor Unite pe 24 septembrie, a lansat un avertisment cu privire la progresul rapid și, în mare parte, nereglementat al tehnologiei dronelor în războiul modern, transmite United24 Media.

Esența mesajului său a fost sosirea iminentă a dronelor complet autonome, echipate cu inteligență artificială (IA), capabile să selecteze și să atace „ținte prestabilite în mod independent” și care funcționează fără implicarea umană.

Zelenski a subliniat democratizarea dramatică a puterii militare adusă de aceste sisteme. El a remarcat că, în timp ce anterior numai țările cele mai puternice își puteau permite să utilizeze drone, acestea devin acum suficient de ieftine și simple încât „chiar și drone simple pot zbura mii de kilometri”, făcând geografia irelevantă.

Această accesibilitate este evidențiată și de zecile de mii de oameni din întreaga lume deja instruiți în operarea de drone și de evenimente internaționale recente, precum testarea anunțată de Coreea de Nord a unei drone de atac.

Președintele a avertizat că această proliferare înseamnă că aceste arme avansate vor deveni în cele din urmă accesibile actorilor non-statali periculoși, inclusiv grupurilor teroriste sau cartelurilor criminale.

Liderul ucrainean a subliniat că progresele tehnologice depășesc capacitatea comunității globale de a le reglementa sau contracara.

„Este doar o chestiune de timp – foarte puțin timp – până când dronele vor începe să lupte împotriva dronelor, să atace infrastructura critică și să vizeze oameni – în mod complet autonom”, a avertizat Zelenski.

El a concluzionat că lumea se mișcă prea încet pentru a se apăra, dar „armele se mișcă repede”.

Ucraina este prima țară care a utilizat în luptă activă roiuri de drone ghidate de inteligență artificială.

