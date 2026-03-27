Platforma de streaming Netflix a operat o nouă serie de majorări de prețuri pentru abonamentele sale, modificările fiind introduse discret și confirmate ulterior pentru TechCrunch.

Cel mai accesibil plan, cel susținut de reclame, costă acum 8,99 dolari pe lună, în creștere de la 7,99 dolari. În același timp, abonamentul standard fără reclame a fost majorat la 19,99 dolari pe lună, față de 17,99 dolari anterior, iar planul premium ajunge la 26,99 dolari, cu 2 dolari mai mult decât înainte.

Creșteri și pentru utilizatorii suplimentari

Costurile au fost ajustate și pentru opțiunea de adăugare a utilizatorilor din afara gospodăriei:

pentru planul cu reclame, taxa este acum de 6,99 dolari;

pentru planurile fără reclame, costul crește la 9,99 dolari.

Astfel, compania continuă politica de monetizare a partajării conturilor, începută în ultimii ani.

Cum și când se aplică noile prețuri

Potrivit companiei, noile tarife se aplică imediat pentru utilizatorii noi, începând cu 26 martie. Abonații existenți vor vedea creșterile în lunile următoare și vor fi notificați prin e-mail cu aproximativ o lună înainte de aplicare.

Reprezentanții Netflix susțin că ajustările reflectă investițiile continue în conținut și îmbunătățirile aduse serviciului. În ultimul an, platforma a introdus funcții noi, precum conținut live, podcasturi video și planuri pentru extinderea formatelor de videoclipuri scurte, dar și modificări ale aplicației mobile.

Ultima majorare de prețuri a avut loc în ianuarie 2025.

Decizia vine într-un moment în care compania își ajustează strategia de business și investițiile. Recent, Netflix s-a retras dintr-o posibilă tranzacție cu Warner Bros. Discovery, după ce nu a dorit să își majoreze oferta pentru activele vizate.