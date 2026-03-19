Cu cinci ani înainte de moartea sa, în 2025, Val Kilmer fusese distribuit în rolul părintelui Fintan, un preot catolic și spiritualist nativ american, în filmul „As Deep as the Grave”. Însă actorul, care se lupta cu cancerul la gât, era prea bolnav pentru a ajunge pe platourile de filmare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Era actorul pe care îl voiam pentru acest rol. Personajul a fost conceput special pentru el, inspirat din moștenirea sa nativ americană și din legătura lui profundă cu sud-vestul Statelor Unite. Aveam deja programate filmările cu el, dar trecea printr-o perioadă medicală extrem de dificilă și nu a mai putut participa”, a declarat regizorul și scenaristul Coerte Voorhees, citat de Variety.

Deși Kilmer nu a filmat nicio scenă, regizorul a reușit să-l includă în producție cu ajutorul inteligenței artificiale generative. Proiectul a fost realizat cu acordul familiei actorului, inclusiv al fiicei sale, Mercedes Kilmer, și cu sprijinul fiului său, Jack.

„Familia lui a insistat că filmul este important și că Val își dorea cu adevărat să facă parte din el. Chiar dacă unii vor considera această decizie controversată, am simțit că este ceea ce și-ar fi dorit”, a explicat Voorhees.

Filmul, cunoscut anterior sub titlul „Canyon of the Dead”, spune povestea reală a arheologilor Ann și Earl Morris, care au studiat regiunea Canyon de Chelly din Arizona pentru a descoperi istoria poporului Navajo. Din distribuție fac parte Tom Felton și Abigail Breslin, iar versiunea generată AI a lui Kilmer va avea un rol semnificativ.

Pentru recrearea actorului, echipa a folosit imagini din diferite etape ale vieții sale, multe furnizate de familie, dar și înregistrări din ultimii ani. Vocea personajului a fost, de asemenea, reconstituită, în condițiile în care Kilmer suferise o intervenție la trahee care îi afectase capacitatea de a vorbi.

„Personajul din film suferă de tuberculoză, ceea ce creează o paralelă cu starea reală a lui Val în perioada bolii. Astfel, vocea și condiția fizică devin parte din autenticitatea rolului”, a explicat producătorul John Voorhees.

Producția independentă a durat șase ani, după ce a fost afectată de întârzieri cauzate de pandemia de COVID-19. Inițial, scenele cu personajul lui Kilmer fuseseră eliminate din motive de buget, însă echipa a realizat ulterior că acestea sunt esențiale pentru coerența poveștii.

„În mod normal am fi distribuit un alt actor”, a spus regizorul. „Dar nu aveam resursele pentru a relua filmările, așa că am fost nevoiți să găsim o soluție inovatoare. Iar tehnologia ne-a permis acest lucru”.

Decizia de a folosi inteligența artificială în acest mod vine într-un context în care industria cinematografică dezbate intens implicațiile etice ale acestor tehnologii, inclusiv riscurile legate de utilizarea imaginii actorilor fără consimțământ. Realizatorii susțin însă că au respectat regulile sindicatelor și au compensat corespunzător familia lui Kilmer.

Într-o declarație, Mercedes Kilmer a spus că tatăl ei, pe care l-a descris drept „un om profund spiritual”, ar fi apreciat această inițiativă și interesul pentru tehnologiile emergente.

În timpul vieții, Val Kilmer a experimentat deja utilizarea AI pentru a-și recrea vocea, colaborând cu compania Sonantic pentru filmul Top Gun: Maverick, în care și-a reluat rolul „Iceman”.

„Ca oameni, comunicarea este esențială, iar efectele cancerului la gât au făcut dificil pentru alții să mă înțeleagă. Posibilitatea de a-mi spune povestea cu o voce autentică este un dar extraordinar”, declara actorul la acea vreme.