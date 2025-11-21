Magnum si Saatchi & Saatchi + The Geeks au câștigt distincțiile Comunicatorul anului în gaming și Agenția anului la secțiunea dedicată campaniilor de comunicare

București, 21 noiembrie 2025 – Gaming Video Awards, competiția care premiază cel mai bun conținut video de gaming pe care streamerii și brandurile îl creează în România, și-a desemnat câștigătorii ediției 2025 în cadrul unei gale care a avut loc la ARCUB – Hanul Gabroveni și a putut fi urmărită live pe www.gamingvideoawards.ro și pe canalul de YouTube al lui Mădălin.

Marele câștigător al serii a fost Jaxi, premiat cu mult râvnita distincție de ”Creatorul de conținut al anului”, după ce a obținut trofeele la categoriile ”Cel mai bun stream” (ex-aequo cu Theo Zeciu), ”Cel mai bun video de Tactical Shooter” și excellence award-ul obținut la categoria “Cel mai bun video pe TikTok”. Theo Zeciu a câștigat două categorii și distincția ”Cel mai popular streamer”, în urma celor peste 28 de mii de voturi primite din partea comunității de gaming.

Gaming Video Awards a premiat și brandurile și agențiile de publicitate, PR sau digital care au creat campanii cu conținut de gaming.

Magnum a obținut cu ”Hunt The Crack” premiul de Comunicatorul anului în gaming în urma câștigării a două categorii: ”Cea mai bună campanie de comunicare cu creatori de conținut” și ”Cea mai bună campanie cu conținut de gaming”. Saatchi & Saatchi + The Geeks, agenția care a semnat, alături de Magnum, această campanie, a fost desemnată Agenția anului. Magnum Crack Hunt le-a lansat gamerilor provocarea de a identifica, în jocurile lor preferate, sunete ce seamănă cu iconicul crack Magnum.

eSuperliga, prima ligă de esports afiliată oficial SuperLigii de fotbal a României, realizată de Digital Crusade în parteneriat cu Liga Profesionistă de Fotbal și EA Sports, a obținut trofeul GVA la categoria “Cea mai bună campanie de comunicare a unui brand prin evenimente speciale de gaming”. În eSuperliga, cluburile de top și-au putut demonstra în sezonul 2024-2025 abilitățile în jocul EA FC cu ajutorul celor 16 jucători desemnați să le reprezinte și să concureze pentru premii în valoare de 130.000 de euro.

“Am fost impresionați de numărul mare de nume noi premiate în cadrul Gaming Video Awards. Și nu fac referire la creatori de conținut, unii apăruți parcă de nicăieri. Vorbesc de branduri și produse care au început să comunice cu publicul de gaming. Și ale căror creativitate în comunicare a fost apreciată de juriul din acest an. Felicit agențiile din spatele campaniilor înscrise în acest an. Este greu să convingi un produs cu target de vânzări să mute bugete de o comunicare către un univers, pentru România, încă tânăr și fără cifre și case-uri grele în spate.”, a declarat Tudor Dăescu, președinte Gaming Video Awards.

La categoriile dedicate creatorilor de conținut, Theo Zeciu și Kolpir s-au situat foarte aproape de marele premiu de la Gaming Video Awards, cu câte 2 categorii câștigate.

Câștigătorii Gaming Video Awards 2025 sunt:

Creatorul de conținut al anului: Jaxi

Cel mai bun stream: Jaxi și Theo Zeciu

și Cel ma bun video de gaming: iSilent

Cel mai bun video al unei creatoare de conținut: SylvaticStone

Newcomer of the Year: Marocanu

Cel mai bun video de Fortnite : Simplistu

Cel mai bun video de Minecraft: Kolpir

Cel mai bun video de GTA: AndreiRO

Cel mai bun video de Roblox: Sinner

Cel mai bun video de Brawl Stars: Mădălin

Cel mai bun video de League of Legends: Ololosh

Cel mai bun video de Sports Games: Tudor Buțan și Leone

și Cel mai bun video de Tactical Shooters: Jaxi

Cel mai bun video longplay: Kolpir

Cel mai bun video kids friendly: Killer Bananas

Cel mai bun video de mobile gaming: Cristi YT

Cel mai bun video de tech: CipFlixTV

Cel mai bun video de gaming de pe TikTok: Tedereu și ManCave

și Short video of the Year: Theo Zeciu

Categorii la care publicul a desemnat câștigătoul (categorii care nu fac parte din competiție):

Cel mai popular streamer: Theo Zeciu

Legendary Content Creator: xSlayder

Gaming Video Awards a acordat și Excelence Awards la toate categoriile, oferind recunoaștere și streamerilor care s-au clasat imediat după câștigător. Pe lista câștigătorilor acestui premiu se află creatori sau publicații precum Miha, Vehy, Connect.ro, Bogdan Techeș, Alin Mocean și DJKlaatu.

Gaming Video Awards este susținut de Old Spice, Raiffeisen Bank, ARCUB, Mountain Dew, Vodafone, HyperX, OMEN, Amber, Echo School, Kiss FM, TechRider.ro, The Trends, The Institute, Bucharest Gaming Week și MovieNews.ro. Gaming Video Awards este un eveniment semnat DBO.