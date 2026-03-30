România se aliniază unui proiect care promite să schimbe modul în care este organizat esports-ul la nivel internațional. Țara noastră va participa la Esports Nations Cup 2026, o competiție globală pe națiuni, considerată cea mai amplă inițiativă de acest tip de până acum.

Anunțul vine în contextul în care ROESF a fost desemnată de către Esports Foundation drept partener național pentru România. Federația va avea rolul de a gestiona întreg procesul de selecție și pregătire a echipei naționale, potrivit comunicatului de presă transmis redacției.

Competiția este programată între 2 și 29 noiembrie 2026, la Riad (Arabia Saudită), și vine cu un concept diferit de ceea ce domină în prezent scena: nu cluburi, ci echipe naționale. Practic, este prima încercare la scară globală de a construi un sistem coerent prin care jucătorii să-și reprezinte oficial țara.

Interesul pentru noul format este deja vizibil. Organizatorii spun că au fost depuse peste 630 de aplicații din 150 de țări și teritorii – un semnal clar că modelul bazat pe reprezentare națională câștigă teren într-o industrie dominată până acum de competiții între organizații private.

„Esports Nations Cup se bazează pe o idee simplă: jucătorii merită un parcurs clar și de încredere pentru a-și reprezenta țara, iar fanii merită echipe naționale în jurul cărora să se mobilizeze. Forța acestui proiect nu vine doar din amploarea sa, ci și din calitatea parteneriatelor care îl susțin. ENC nu este doar o competiție nouă, ci un model nou pentru evoluția esports la nivel global”, a declarat Hans Jagnow, Director of National Team Relations în cadrul Esports Foundation.

În spatele competiției se conturează o rețea complexă de parteneriate. Organizatorii colaborează cu federații naționale, alianțe de cluburi și organizații locale pentru a construi ecosisteme competitive adaptate fiecărei regiuni.

Modelele diferă semnificativ: de la structuri consacrate precum Korea Esports Association sau Saudi Esports Federation, până la coaliții de cluburi în SUA și Brazilia ori parteneriate public-private în Germania, Canada sau Emiratele Arabe Unite.

În acest cadru, România vine cu un istoric solid. ROESF este membru cu drepturi depline al International Esports Federation și organizează de ani buni calificările naționale pentru Campionatele Mondiale WEC. În plus, federația a fost implicată în organizarea unor competiții europene relevante, precum EURO CSGO 2022, și este partener în eSuperliga – competiția de EA FC desfășurată în paralel cu Superliga României.

Selecția pentru echipa națională va începe în vara acestui an. ROESF va coordona identificarea și pregătirea celor mai buni jucători și echipe care vor reprezenta România în cadrul ENC, într-un proces realizat în parteneriat cu Digital Crusade și DBO.

„Participarea României la Esports Nations Cup reprezintă un moment definitoriu pentru scena noastră competitivă. Faptul că vom concura alături de cele mai importante țări din lume validează progresul pe care l-am făcut în ultimii ani și confirmă potențialul extraordinar al jucătorilor români. Este o oportunitate de a construi o echipă națională puternică și de a duce mai departe performanța României pe scena globală”, a declarat Mihai Cotos, președintele ROESF.

România intră în competiție și cu rezultate recente notabile. Este campioană mondială en-titre la Counter-Strike, titlu obținut la ultima ediție a Campionatului Mondial, și a produs de-a lungul timpului campioni mondiali la EA SPORTS FC, dar și campioni europeni la League of Legends.

Pentru scena locală, miza este clară: nu doar participare, ci consolidarea unei identități naționale în esports, într-un moment în care industria caută noi direcții de dezvoltare.