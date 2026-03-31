România trebuie să găzduiască proiecte nucleare majore, deoarece istoria a demonstrat că deciziile sale privind sursele energetice au fost și rămân corecte pe termen lung, a declarat Teodor Chirica, președintele Forumului Atomic Român – ROMATOM, potrivit unui comunicat transmis marți de Agerpres.

„Când vorbim despre viitorul energiei nucleare, ne referim la o platformă de dezvoltare națională, iar respectul față de realizările trecute se manifestă prin construirea cu hotărâre a viitorului. România trebuie să găzduiască proiecte nucleare majore pentru că evenimentele actuale arată că alegerile țării noastre privind sursele energetice au fost întotdeauna corecte pe termen lung. Nu pornim de la zero: dispunem de o fundație solidă, construită prin experiență industrială, cercetare, operare și educație. Este nevoie acum de un salt de competitivitate”, a afirmat Chirica în cadrul Adunării Generale 2026 a organizației.

Viitorul nuclear al României trebuie analizat în contextul dinamicii europene

Potrivit comunicatului, dezvoltarea proiectelor nucleare trebuie să fie strâns legată de consolidarea unei baze industriale locale puternice, de pregătirea resursei umane și de crearea unei relații mai coerente între industrie, operatori, autorități, mediul academic și centrele de cercetare.

Tot în cadrul evenimentului, Adunarea Generală a subliniat că viitorul nuclear al României trebuie analizat în contextul dinamicii europene a sectorului.

Secretarul de stat Cristian Bușoi, din cadrul Ministerului Energiei, a precizat că portofoliul nuclear al României progresează constant și că țara se află „într-un moment decisiv”, în special în ceea ce privește reactoarele modulare mici (SMR) și noile unități nucleare. „Trebuie să consolidăm lanțul de aprovizionare european și să fim mai proactivi în dezvoltarea parteneriatelor la nivel european”, a adăugat Bușoi.

ROMATOM este organizația reprezentativă a industriei nucleare civile din România

Adunarea Generală a ROMATOM din acest an a reunit reprezentanți ai industriei nucleare civile, ai autorităților publice, operatorilor de sector, mediului academic, cercetării și partenerilor internaționali, tocmai într-un moment în care programul nuclear românesc intră într-o etapă de execuție complexă și exigentă.

Evenimentul a marcat 25 de ani de la înființarea organizației și s-a desfășurat pe baza unei agende care a evidențiat necesitatea unei abordări integrate a programului nuclear civil, incluzând starea și viziunea sectorului energetic nuclear, strategia energetică, proiectele în derulare, strategia industrială, reglementarea, cercetarea, resursa umană și dimensiunea europeană a dezvoltării.

Forumul Atomic Român – ROMATOM este organizația reprezentativă a industriei nucleare civile din România și reunește companii, furnizori, instituții și specialiști implicați în dezvoltarea, operarea și susținerea programului nuclear național, precum și în cooperarea europeană și internațională din domeniu.