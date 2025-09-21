Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei / Se va ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii din domeniu

Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, pentru a se ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii în vederea modernizării rețelei energetice naționale, transmite News.ro.

„Ministerul Energiei anunță numirea în funcția de consilier onorific al ministrului a dr. Nelu Mihai, cu responsabilități în domeniul adoptării celor mai avansate tehnologii în energia distribuită, regenerabilă și nucleară, securitatea cibernetică, digitalizarea și modernizarea rețelei energetice naționale”, a anunțat, duminică, Ministerul Energiei, într-o postare pe Facebook.

Experiența noului consilier

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că această numire demonstrează seriozitatea ministerului în a moderniza industria energetică.

„Dr. Nelu Mihai are 35 de ani de experiență ca antreprenor, inventator și executiv de nivel C în companii publice S&P 500/Nasdaq și startup-uri din Silicon Valley, SUA. Numirea lui demonstrează determinarea Ministerului de a moderniza industria energetică prin mărirea capacității, calității și gradului de securizare a producției, cu scopul asigurării independenței energetice a României și al micșorării prețului pe kWh”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Noul consilier al ministrului, Nelu Mihai, apreciază că „România dispune de toate resursele energetice necesare pentru a deveni un lider european din punct de vedere al eficienței de producție, al abilității de distribuție, al monitorizării, controlului și dotării tehnologice a sistemului energetic național românesc”.