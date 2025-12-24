Autorităţile ruse au emis o licenţă de exploatare pentru unitatea numărul unu a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, aflată sub control rusesc din 2022, şi intenţionează să emită licenţe pentru celelalte cinci unităţi în următorii doi ani, a anunţat marţi Rosenergoatom, o filială a corporaţiei nucleare de stat Rosatom, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Documentul, emis de agenţia de supraveghere Rostehnadzor, permite centralei să respecte legislaţia şi reglementările ruseşti care guvernează operaţiunile de energie nucleară din ţară, potrivit agenţiei de ştiri TASS.

Această licenţă este un pas al autorităţilor ruse în direcţia legalizării treptate a proprietăţii de stat şi a generării de energie electrică la centrală, cea mai mare din Europa, remarcă EFE.

Rosnergoatom a anunţat, de asemenea, că intenţionează să emită licenţe pentru încă cinci unităţi între 2026 şi 2027.

Directorul Rosatom, Aleksei Lihacev, a transmis marţi că prima unitate este „complet operaţională” şi că se aşteaptă să „reia în curând producţia de generare de energie electrică”.

Licenţa de exploatare pentru unitatea numărul unu a centralei este valabilă zece ani, în timp ce licenţa emisă în octombrie, care permite depozitarea combustibilului nuclear uzat din centrală, are o durată de 25 de ani.

Aceste demersuri ale autorităţilor ruse au loc în contextul negocierilor de pace din Ucraina, dezbatere care include controlul asupra centralei şi posibila împărţire 50/50 a acesteia între Rusia şi Ucraina, aminteşte agenţia de presă spaniolă.