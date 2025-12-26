dark
Ora oficială din SUA a rămas în urmă cu 4,8 microsecunde din cauza unei pene de curent

Redacția TechRider
26 decembrie 2025
Timp. Credit foto: armennano, Pixabay
O puternică furtună care a lovit statul american Colorado săptămâna trecută a întrerupt alimentarea cu energie electrică a peste 12 ceasuri atomice responsabile de menţinerea orei oficiale a Statelor Unite, provocând o întâziere a standardului naţional de timp cu 4,8 microsecunde, au raportat mass-media americane, citate de Xinhua, preluată de Agerpres.

Gizmodo.com, un site american dedicat tehnologiei, ştiinţei şi SF-ului, a citat un e-mail trimis pe 19 decembrie de fizicianul Jeffrey Sherman, supervizor la Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologie din Statele Unite (NIST), în care se menţiona că scala de timp atomică de la campusul NIST din Boulder a cedat miercuri din cauza unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.

Potrivit unui raport al National Public Radio (NPR), începând din 2007, ora oficială în Statele Unite este stabilită de secretarul comerţului, care supraveghează NIST, în coordonare cu Marina Statelor Unite. Standardul naţional de timp, cunoscut sub numele de NIST UTC, este calculat în prezent pe baza unei medii ponderate a măsurătorilor furnizate de 16 ceasuri atomice situate în campusul din Boulder.

Ceasurile atomice, inclusiv maserele cu hidrogen şi ceasurile cu fascicul de cesiu, se bazează pe frecvenţele naturale de rezonanţă ale atomilor pentru a măsura timpul cu o precizie extrem de mare.

Ora standard a NIST serveşte ca referinţă pentru sisteme critice, cum ar fi reţelele de telecomunicaţii şi semnalele GPS.

„Agenţia dispune de generatoare de rezervă în cazul în care reţeaua locală se defectează din cauza, să zicem, a unui incident meteorologic nefericit. Însă nu exista un generator de rezervă pentru generatorul de rezervă atunci când, miercurea trecută, o furtună puternică a întrerupt alimentarea cu energie electrică în Boulder”, a raportat Gizmodo.com.

Jeffrey Sherman a dezvăluit că, în timpul întreruperii masive de săptămâna trecută, o defecţiune a unuia dintre generatoarele cheie a provocat pierderea conexiunii unor ceasuri cu sistemele de măsurare şi distribuţie ale NIST.

Această întrerupere a dus la o întârziere de 4,8 microsecunde a NIST UTC faţă de ora reală, a declarat purtătoarea de cuvânt a NIST, Rebecca Jacobson, care a explicat că o persoană are nevoie de aproximativ 350.000 de microsecunde (0,35 secunde) pentru a clipi.

În ceea ce priveşte impactul „deviaţiei” de 4,8 microsecunde, Jeffrey Sherman a declarat pentru NPR că efectul depinde de utilizator. Deşi deviaţia ar fi probabil imperceptibilă pentru public, el a afirmat că aceasta ar putea avea consecinţe mai grave pentru aplicaţiile care implică infrastructuri critice, telecomunicaţii, semnale GPS şi altele.

Duminică, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită la unităţile NIST din Boulder, iar activităţile de evaluare şi reparaţii sunt în curs de desfăşurare, potrivit relatărilor din presa americană.

