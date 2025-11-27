China face un nou pas în integrarea roboților umanoizi în operațiuni guvernamentale, printr-un contract de 264 milioane de yuani (circa 37 milioane de dolari) semnat cu UBTech Robotics. Compania va livra, începând din decembrie, o flotă de roboți Walker S2 pentru punctele de trecere a frontierei din regiunea Guangxi, aflată la granița cu Vietnam. Proiectul este unul dintre cele mai ample programe reale de implementare a roboților umanoizi în serviciul public, potrivit South China Morning Post.

Walker S2, model lansat în iulie, este prezentat drept primul robot umanoid din lume capabil să își schimbe singur bateria, fără intervenție umană, un avantaj esențial pentru sarcini care necesită funcționare aproape continuă.

Roboți la frontieră

Potrivit informațiilor publicate de South China Morning Post, roboții vor fi folosiți pentru a ghida călătorii, a gestiona fluxurile de persoane, a sprijini activitățile de patrulare și a se ocupa de sarcini logistice în punctele de control. În afara operațiunilor de imigrație, aceștia vor efectua inspecții și în fabrici de oțel, cupru și aluminiu.

Proiectul reflectă accelerarea ambițiilor Chinei de a comercializa tehnologiile de tip embodied AI, o direcție strategică susținută intens de politicile guvernamentale. Roboți similari au fost deja integrați în aeroporturi, instituții publice sau hoteluri. La Aeroportul Internațional Xiaoshan din Hangzhou, un sistem similar răspunde întrebărilor pasagerilor, iar la Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai de anul acesta a fost folosit un robot multilingv pentru procedurile de imigrație.

Walker S2, proiectat pentru muncă industrială continuă

Deși implementarea vizează zona de frontieră, Walker S2 este conceput și pentru sarcini complexe în medii industriale. Cu o înălțime de 1,76 metri și 52 de grade de libertate, robotul dispune de mâini de generația a patra, cu 11 axe de mișcare fiecare, capabile de precizie submilimetrică la prindere sau asamblare.

Fiecare braț poate manipula sarcini de până la 15 kilograme, iar articulațiile îi permit mișcări ample, precum ghemuirea sau aplecarea, utile în activități logistice și în fabrici. Sistemul său de baterii schimbabile automat este una dintre cele mai inovatoare funcții. Robotul își poate înlocui acumulatorul descărcat în aproximativ trei minute, ceea ce îi permite să funcționeze aproape non-stop.

Pentru percepție și decizie, Walker S2 folosește platformele BrainNet 2.0 și Co-Agent AI, care îi oferă capacități de planificare și gestionare autonomă a situațiilor neprevăzute. Un sistem stereo RGB îi conferă o percepție tridimensională similară cu cea umană, iar algoritmii de echilibrare dinamică mențin stabilitatea robotului chiar și la viteze de 7,2 km/h.

O industrie în expansiune rapidă

UBTech a raportat comenzi totale de 1,1 miliarde de yuani (115 milioane de dolari) pentru seria Walker de la începutul livrărilor, în această lună. Compania intenționează să livreze 500 de roboți industriali până la finalul anului și să crească producția de zece ori anul viitor, cu un obiectiv de 10.000 de unități pe an până în 2027. Pe măsură ce volumul crește, producătorul spune că va reduce costurile de fabricație.

Avansul rapid din domeniu este reflectat și de recenta înființare a unui comitet național de robotică umanoidă în cadrul Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației. Printre vice-directori se află nume importante din industrie, inclusiv specialiști de la UBTech, Unitree și AgiBot.