Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, pare că se îndreaptă spre statutul de prim trilionar al planetei. Acționarii Tesla au aprobat recent un pachet salarial uriaș pentru CEO-ul companiei, care include opțiuni pe acțiuni în valoare de aproximativ 1 trilion de dolari. Totuși, plata se va activa doar dacă sunt îndeplinite anumite obiective, printre care și producerea cu succes a unui milion de roboți Optimus, informează The Atlantic.

Optimus, prezentat pentru prima dată în 2021, este conceput să preia sarcini periculoase sau monotone din fabrici, dar Musk susține că potențialul lui depășește cu mult industria auto. În viziunea sa, roboții ar putea schimba economia globală, ar putea oferi servicii medicale mai bune decât chirurgii umani și chiar ar putea preveni criminalitatea prin supravegherea permanentă a infractorilor. Musk a mers până la a sugera că acești roboți ar putea contribui la o viitoare colonie pe Marte.

Afirmațiile sunt tipice pentru Musk

Deși promisiunile sunt grandioase, realitatea este mult mai modestă. Nu trebuie să omitem nici faptul că afirmațiile vin de la același om care promite de un deceniu că milioane de mașini Tesla complet autonome vor apărea „anul viitor”.

La lansare, Optimus era doar un om îmbrăcat într-un costum, iar deși Tesla a reușit să dezvolte între timp un robot funcțional, acesta încă are nevoie de asistență umană pentru sarcini simple. Totuși, dincolo de exagerările lui Musk, industria auto pare pregătită să intre într-o nouă etapă, cea a roboticii umanoide.

Constructorii auto din întreaga lume adoptă strategii similare

Rivian și-a lansat propria divizie de robotică, Mind Robotics, Hyundai a cumpărat Boston Dynamics și folosește deja câini-robot în fabrici, iar producătorul chinez Xpeng a prezentat recent propriii săi roboți umanoizi.

Specialiștii explică această tendință prin apropierea naturală dintre automobile și roboți. Vehiculele electrice dispun de baterii avansate, senzori, cipuri și sisteme de inteligență artificială, exact tehnologiile necesare pentru roboții umanoizi. „Mașinile sunt, în esență, roboți care se deplasează pe roți”, afirmă Sterling Anderson, director de produs la General Motors.

Pentru producători, interesul este și unul economic. Automatizarea totală ar reduce masiv costurile de personal într-o industrie în care marjele sunt deja foarte mici. Companii precum BMW și Mercedes-Benz lucrează la roboți capabili să raționeze în mod similar oamenilor, dedicați exclusiv eficientizării producției.

Totuși, provocările sunt uriașe

„Problema mâinilor”, dificultatea de a reproduce dexteritatea umană, rămâne un obstacol major. Chiar și roboții avansați pot realiza doar sarcini strict limitate.

Cu toate acestea, convergența dintre tehnologiile auto și robotică avansează rapid, iar mașinile autonome ar putea transforma complet concepția despre automatizare. În viziunea industriei, mașinile de mâine și roboții umanoizi vor face parte din aceeași familie tehnologică, sisteme autonome menite să ne protejeze, să lucreze în locul nostru și să ne elibereze timp.