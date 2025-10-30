Foxconn va instala roboți umanoizi în fabrica de servere AI din Houston

Foxconn, cel mai mare producător de electronice din lume, și Nvidia, producător cheie de servere AI, au anunțat că vor implementa roboți umanoizi în fabrica din Houston care produce servere AI pentru Nvidia, scrie Reuters.

Foxconn și Nvidia erau în discuții în luna iunie pentru a utiliza roboți umanoizi în fabrica din Houston, cu obiectivul de a începe în primul trimestru al anului 2026.

„Fabrica va fi, de asemenea, printre primele care vor implementa roboți umanoizi alimentați de modelul NVIDIA Isaac GR00T N pe liniile sale de producție, deoarece Foxconn și Nvidia își propun să construiască o fabrică inteligentă AI de referință la nivel mondial”, a declarat compania într-un comunicat publicat în timpul conferinței dezvoltatorilor Nvidia din Washington, D.C.

Foxconn, cunoscută oficial sub numele de Hon Hai Precision Industry Co, a declarat că va continua să extindă producția de servere AI în Texas, Wisconsin și California pentru a satisface cererea în creștere.

„Echipa noastră aduce în Statele Unite cele mai avansate soluții de centre de date AI, care vor ajuta clienții noștri de top să rămână în fruntea cursei AI”, a declarat Young Liu, președintele Foxconn, în comunicat.