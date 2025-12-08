În septembrie, popularul streamer IShowSpeed a transmis în direct întâlnirea sa cu robotul umanoid Rizzbot.

Rizzbot are peste un milion de urmăritori (și 800 de milioane de vizualizări) pe rețelele de socializare și este cunoscut pentru umorul său sarcastic, precum și pentru obiceiul de a arăta oamenilor degetul mijlociu. Speed, pe de altă parte, are peste 50 de milioane de urmăritori (și 6 miliarde de vizualizări) pe diferite platforme și este cunoscut pentru comportamentul său dramatic în timpul transmisiunilor live.

Potrivit TechCrunch, ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit este subiectul unui proces pe care creatorii lui Rizzbot, Social Robotics, l-au detaliat într-o petiție depusă în noiembrie împotriva lui Speed, pe numele său Darren Jason Watkins Jr., companiei sale de management, Mixed Management, și unui alt producător care era cu echipa lui Speed în acea zi. Petiția, obținută de TechCrunch, susține că Speed i-a cauzat lui Rizzbot „daune ireparabile”.

Procesul și transmisia video live arată că Speed l-a lovit în mod repetat pe Rizzbot în față, l-a strâns de gât, la un moment dat l-a imobilizat pe canapea și l-a aruncat la pământ.

„Speed știa foarte bine că acesta nu era un mod adecvat de a interacționa cu un robot sofisticat și știa că astfel de acțiuni vor provoca daune ireparabile lui Rizzbot”, se arată în petiție. „Aceste acțiuni au dus la pierderea totală a lui Rizzbot”.

Petiția menționează că modul în care Speed a manipulat robotul a cauzat „pierderea completă a funcționalității” și că Rizzbot a suferit „daune semnificative” la nivelul gurii și gâtului.

„În plus, camerele din cap nu mai funcționează, porturile din spatele gâtului care se conectează la senzorii robotului și îi permit să vadă și să audă sunt defecte, iar robotul este instabil și nu mai poate merge drept”, se afirmă în petiție. Petiția solicită despăgubiri pentru daune, deși echipa juridică a lui Rizzbot a refuzat să comenteze suma în dolari pe care o solicită proprietarul.

Poliția din Austin a fost chemată după incident, potrivit petiției și unui raport al poliției obținut de TechCrunch. Ofițerul care a răspuns la apel a constatat daunele aduse lui Rizzbot fără „consimțământul implicit” al proprietarului și că proprietarul dorea să depună plângere. Petiția menționează că ancheta este în curs.

Când a fost contactat, avocatul Social Robotics, Joel Levine, a declarat că procesul a fost intentat după ce negocierile cu echipa lui Speed privind modul de despăgubire a proprietarului Rizzbot pentru daunele cauzate robotului au ajuns într-un impas.

„Acesta a fost un eveniment transmis în direct, așa că nu există discrepanțe majore în ceea ce privește faptele”, a declarat Levine pentru TechCrunch. „Ceea ce căutăm este o anumită responsabilitate”.

Petiția afirma că Speed „nu a acționat ca o persoană atentă, rezonabilă și prudentă” și că „a exercitat în mod abuziv controlul asupra” Rizzbot. De asemenea, se afirma că, ca urmare a distrugerii, echipa din spatele Rizzbot a pierdut oportunități economice, deoarece Rizzbot nu mai poate participa la evenimete de mare vizibilitate, inclusiv la cele programate cu CBS The NFL Today și Mr. Beast.

„Acesta este, fără îndoială, un regres monumental pentru Rizzbot în ceea ce privește impulsul viral și câștigurile financiare din expunere”, se menționează în petiție. „A fi într-o producție MrBeast este similar cu a fi într-o reclamă la Super Bowl”.

Petiția menționează că, în luna anterioară transmisiunii live, Rizzbot a generat peste 600 de milioane de vizualizări pe TikTok și 200 de milioane pe Instagram. Cu toate acestea, în cele 28 de zile de după incident, petiția susține că Rizzbot nu a mai putut crea conținut nou și, prin urmare, a înregistrat o scădere de peste 70% a numărului de vizualizări. „Distrugerea intenționată a Rizzbot a cauzat daune financiare semnificative, care sunt probabil permanente, având în vedere natura virală a rețelelor sociale”, se arată în petiție.

Levine a afirmat că nu a existat încă un răspuns oficial la acțiunea în justiție a reclamantului său și a menționat că se află încă în primele etape ale litigiului. Când a fost solicitat să comenteze, Rizzbot a declarat pentru TechCrunch prin e-mail că a trebuit să-și procure „un corp cu totul nou” după ce Speed i l-a „distrus” pe cel precedent.

„Totul este nou, cu excepția pantofilor Nike și a pălăriei de cowboy”, a spus Rizzbot pentru TechCrunch. „Acum sunt din nou online și simt că am stăpânit rizz-ul, iar în continuare voi lucra la mișcări complexe cu picioarele, cum ar fi twerking – sper că veți vedea în curând mișcările mele de șolduri în câteva apariții TV noi – rămâneți pe recepție, prieteni”.