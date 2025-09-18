O companie dezvoltă un senzor ultrasonic 3D, mai accesibil și mai eficient decât LIDAR, pentru modul în care roboții percep mediul

Pe măsură ce roboții pătrund din ce în ce mai mult în spațiile oamenilor, companiile de robotică trebuie să privească siguranța diferit față de perioada în care aceștia erau izolați de interacțiunea cu oamenii.

Sonair crede că senzorii săi pot ajuta companiile de robotică să își atingă obiectivele de siguranță — cu o soluție atât mai bună, cât și mai ieftină decât tehnologia LIDAR, larg utilizată.

Compania din Oslo, Norvegia, a dezvoltat un senzor ADAR (acoustic detection and ranging) pentru roboți, care folosește sunete de frecvență înaltă. Acești senzori emit unde ultrasonice și captează modul în care sunetul se reflectă. Semnalele le oferă roboților o imagine tridimensională a mediului înconjurător.

Aceste date completează informațiile provenite din alți senzori și camere, oferind sistemului de operare al robotului o imagine mai clară asupra împrejurimilor.

„Pentru percepția umană — ceea ce folosim cel mai mult sunt ochii, dar ne folosim și de alte simțuri pentru a percepe mediul, de urechi și de creier pentru a interpreta toate simțurile”, a declarat cofondatorul și CEO-ul Sonair, Knut Sandven, într-un interviu pentru TechCrunch. „La fel este și pentru roboți sau mașini autonome. Ei folosesc camere. Camerele sunt foarte bune pentru a înțelege mediul, dar nu sunt fiabile în detectarea obiectelor în toate circumstanțele.”

Sonair este conceput pentru a umple aceste goluri — mai ales în ceea ce privește percepția adâncimii. În mod tradițional, companiile de robotică apelează la senzori LIDAR, care trimit fascicule de lumină și măsoară reflexia acestora, pentru a obține aceste informații. Sandven a spus că senzorii Sonair sunt o opțiune mai bună deoarece pot capta date mai cuprinzătoare.

„LIDAR e ca și cum ai mătura cu un indicator laser”, a spus Sandven. „[Dar] dacă strigi într-o cameră, vei umple camera cu sunet. Noi vom umple camera cu sunet.”

Ieșirea senzorului este structurată într-un format standard din industrie, a explicat Sandven, astfel încât este conceput să funcționeze alături de o varietate de hardware și software robotic.

Compania și-a lansat senzorul la începutul acestui an și, de atunci, a înregistrat o cerere puternică din partea industriei de robotică, mai multe companii planificând să integreze senzorii Sonair în următoarele modele de roboți.

Sonair a primit solicitări și din partea sectorului siguranței industriale. Sandven a menționat că firmele folosesc senzorii pentru a detecta când oamenii intră în zone cu utilaje grele, astfel încât acestea să poată fi oprite automat înainte să se producă un accident.

Acum, Sonair vrea să își extindă adoptarea tehnologiei și tocmai a atras o rundă de finanțare de 6 milioane de dolari pentru acest scop. Runda a inclus investitori noi și existenți precum Scale Capital, fondul de stat norvegian Investinor și ProVenture.

Sandven a spus că investitorii activi în domeniul roboticii au înțeles imediat problema pe care compania vrea să o rezolve. Nu este surprinzător, întrucât siguranța va deveni, probabil, o preocupare majoră pe măsură ce roboții încep să interacționeze cu oamenii — nu foarte diferit de discuțiile despre siguranță din primele zile ale industriei mașinilor autonome.

Fady Saad, partener general la Cybernetix Ventures, fond axat pe robotică, dar care nu a investit în Sonair, a declarat recent pentru TechCrunch că potențialele probleme de siguranță sunt unul dintre motivele pentru care nu se așteaptă ca oamenii să dorească roboți umanoizi în casele lor prea curând.

„Adevărul incomod al umanoizilor în case este că există multe probleme de siguranță și securitate, multe preocupări”, a spus Saad în august. „Dacă acest lucru cade peste animale de companie sau copii, îi va răni, nu-i așa? Și acesta e doar un aspect al unui obstacol major la care foarte puțini sunt atenți.”

Sandven a menționat că Sonair nu are, deocamdată, concurență directă pentru senzorii săi pe bază de sonar, dar acest lucru s-ar putea schimba pe măsură ce mai multe companii caută soluții de siguranță pentru roboți.

„Obiectivul meu este ca această tehnologie să fie prezentă în toți roboții, așa cum sunt camerele”, a spus Sandven. „Dacă vom vorbi din nou anul viitor pe vremea asta, vom avea o indicație destul de bună dacă aceasta este direcția spre care ne îndreptăm.”