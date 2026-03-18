Piața globală a roboților umanoizi a accelerat puternic în 2025, iar livrările au trecut de pragul de 14.500 de unități. Este un salt vizibil față de anii anteriori și, mai ales, un semnal că tehnologia începe să iasă din zona strict experimentală.

Dominantă este, fără echivoc, China. Aproximativ 90% din roboții umanoizi livrați la nivel mondial au venit de aici, într-un moment în care industria începe să se apropie de utilizări comerciale reale. Deocamdată, majoritatea sistemelor sunt folosite în cercetare și în mediul industrial, însă extinderea către gospodării sau servicii pare doar o chestiune de timp, potrivit datelor analizate de Visual Capitalist, conform go4IT.ro.

China conduce detașat

Liderul global este Unitree, companie care a livrat 5.500 de unități în 2025. Creșterea este spectaculoasă: în 2024 vânduse aproximativ 1.500 de roboți. Unul dintre avantajele-cheie este prețul – modelul R1 costă în jur de 5.900 de dolari, un nivel dificil de egalat de competiție.

Din urmă vine tot un jucător chinez, AgiBot, cu 5.168 de unități livrate. Ritmul din regiune este susținut de un ecosistem industrial extrem de dinamic. Doar anul trecut au fost lansate 21 de modele noi de roboți umanoizi în China, comparativ cu doar trei în 2022.

Tesla, încă în faza de început

În contrast, companiile americane se mișcă mai lent când vine vorba de livrări efective. Tesla, de exemplu, a livrat doar 150 de unități Optimus în 2025. Este, practic, o fază pilot.

Planurile sunt însă mult mai ambițioase. Vânzările către public sunt așteptate abia din 2027, dar interesul investitorilor rămâne ridicat, mai ales pe fondul evoluției unor companii precum Figure AI, care au atras evaluări tot mai mari.

Elon Musk merge chiar mai departe cu estimările și susține că „roboții umanoizi vor depăși populația umană până în 2040”.

De ce domină China

Supremația Chinei nu este întâmplătoare. Țara beneficiază de un lanț de aprovizionare integrat, concentrat în special în Delta fluviului Yangtze. Acolo, infrastructura dezvoltată inițial pentru industria vehiculelor electrice este folosită acum pentru producția de componente esențiale – de la actuatoare până la angrenaje de precizie.

În plus, China controlează aproximativ 60% din producția globală de pământuri rare, materiale critice pentru robotică. La acestea se adaugă o cotă de 26% din piața globală a actuatoarelor.

Toate aceste avantaje, puse cap la cap, explică de ce firmele chineze nu doar că livrează mai mult, dar și ajung mai repede în faza de comercializare decât rivalii lor internaționali.