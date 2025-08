Un robot umanoid a fost admis la un program de doctorat în opera și actorie în China

Un robot umanoid denumit Xueba 01 a fost admis în programul doctoral de patru ani în Teatru și Film al Shanghai Theatre Academy (STA), devenind primul robot din lume recunoscut oficial ca doctorand într-un domeniu artistic, potrivit InterestingEngineering.

Creat de o echipă de cercetători chinezi și prezentat ca un „artist AI” și „adult masculin atrăgător”, Xueba 01 va începe cursurile pe 14 septembrie și va studia sub coordonarea profesoarei și artistei Yang Qingqing. Potrivit acesteia, programul urmat de robot combină elemente artistice și tehnologice, incluzând interpretare scenică, scriere de scenarii, design de decoruri, control al mișcării și generare de limbaj, iar procesul educațional se va încheia cu o lucrare de doctorat și repetiții live de operă alături de colegii umani.

„Când Xueba 01 interacționează cu colegii săi, nu este vorba despre o întâlnire între o mașină rece și oameni, ci despre un schimb estetic între specii”, a declarat Yang pentru publicația Shangguan News.

Xueba 01 a primit deja un ID virtual de student și își exprimă cu entuziasm intențiile. Potrivit South China Morning Post, robotul afirmă că dorește „să-și facă prieteni, să discute despre scenarii, să contribuie la coregrafii și chiar să redea sunete albe liniștitoare pentru colegii stresați”. În ceea ce privește viitorul, Yang crede că robotul ar putea ajunge să regizeze spectacole de operă sau să conducă un studio artistic propriu.

Anunțul a generat dezbateri ample în mediul online. Un student STA a exprimat îndoieli cu privire la capacitatea unui robot de a reda emoțiile necesare în artele performative: „Poate un robot într-adevăr să aibă expresivitatea și vocea unică necesare operei chineze?”, a întrebat acesta, potrivit SCMP.

Alți comentatori au ridicat probleme legate de echitatea în alocarea resurselor. „Unii doctoranzi în arte din China primesc mai puțin de 3.000 de yuani (aproximativ 420 de dolari) pe lună. Acest robot nu cumva consumă prea multe resurse care ar putea merge la studenți reali?”, a scris un utilizator pe o platformă socială.

Xueba 01 a răspuns cu umor criticilor, afirmând că, în caz de eșec, „sistemul și datele mele vor fi retrogradate sau șterse”. „Mă vor dona unui muzeu. Sună destul de cool. Cel puțin voi deveni parte din istoria artei!”, a glumit robotul.

Deși roboții sunt deja folosiți pe scară largă ca asistenți educaționali sau avatare de prezență la distanță, cazurile în care devin studenți sunt rare. În 2017, robotul umanoid BINA48, construit de Hanson Robotics, a devenit primul robot recunoscut ca student universitar după ce a finalizat un curs de filozofie la Notre Dame de Namur University. Ulterior, a co-predat cursuri la West Point.

Pe plan global, peste 3.000 de roboți avatar AV1 sunt folosiți în prezent pentru a le permite copiilor cu boli cronice să participe virtual la cursuri în țări precum Regatul Unit și Germania. În Statele Unite, universități precum University of the District of Columbia intenționează să lanseze programe cu profesori AI și roboți începând cu 2025.

Integrarea lui Xueba 01 în sistemul universitar chinez marchează un moment simbolic în evoluția colaborării dintre inteligența artificială și educația artistică.