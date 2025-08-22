VIDEO Robot umanoid cu răspuns la stimuli fizici, prezentat la un eveniment din Coreea

Compania sud-coreeană WIRobotics a lansat ALLEX, primul său robot umanoid de uz general, în cadrul Robot Innovation Hub (RIH) al Universității de Tehnologie din Coreea. Numele ALLEX provine din „ALL-EXperience” și indică intenția de a construi un robot capabil să răspundă la stimuli fizici în lumea reală, pe lângă recunoașterea vizuală și controlul pozițional, conform InterestingEngineering.

Robotul dispune de 15 grade de libertate, ceea ce îi permite mișcări apropiate de cele umane și interacțiuni complexe. Poate detecta forțe foarte mici, de doar 100 grame-forță (gf), chiar și fără senzori tactili, și exercită până la 40 Newton cu vârful degetelor. În plus, sistemul său de brațe are de peste zece ori mai puțină fricțiune și inerție rotațională decât modelele colaborative convenționale.

Un alt element este mecanismul de compensare a gravitației pentru partea superioară a corpului, care îi permite să execute sarcini solicitante fără consum energetic ridicat sau uzură mecanică. Greutatea redusă este un avantaj: mâna cântărește aproximativ 700 grame, iar ansamblul de la umăr în jos 5 kilograme. Cu toate acestea, ALLEX poate ridica peste 3 kilograme cu o singură mână, ceea ce îi conferă un raport putere-greutate mai bun decât al roboților mult mai masivi, care depășesc 20 de kilograme.

Lansarea vine într-un moment în care mai multe companii au prezentat umanoizi de uz general, precum Figure 02, Digit sau Reem. Spre deosebire de Figure 02, axat pe sarcini industriale și cântărind 70 de kilograme, ALLEX are un design mai ușor și pune accent pe siguranță și precizie. Comparativ cu Digit, orientat spre logistică și transport de marfă, ALLEX oferă o mobilitate mai fină și este adaptat și pentru interacțiuni directe cu oamenii.

WIRobotics anunță că robotul poate fi utilizat în domenii variate, de la sănătate și îngrijirea vârstnicilor, până la automatizarea gospodăriilor și producție. Compania intenționează să dezvolte platforma ca una modulară, astfel încât anumite componente să fie folosite separat, în funcție de aplicație.

Pentru dezvoltarea inteligenței și autonomiei robotului, WIRobotics colaborează cu instituții academice și companii din domeniul AI, printre care MIT, UIUC, UMass, KIST, Maxon și firma RLWRLD.

„ALLEX merge dincolo de simpla replicare a mișcărilor umane — este primul robot care experimentează și răspunde cu adevărat lumii reale”, a declarat Yong-Jae Kim, Co-CEO și CTO al WIRobotics. Acesta a adăugat: „Obiectivul nostru este ca până în 2030 să livrăm o platformă umanoidă de uz general pe care oricine să o poată folosi în viața de zi cu zi. Vom deschide o nouă etapă a roboticii, unde precizia și flexibilitatea coexistă.”

Prin aceste caracteristici, ALLEX intră pe o piață tot mai competitivă, unde se conturează o nouă generație de roboți umanoizi capabili să combine mobilitatea, siguranța și adaptabilitatea pentru utilizări diverse.