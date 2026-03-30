NASA își menține obiectivul ca lansarea misiunii Artemis 2 să aibă loc miercuri, 1 aprilie, programată pentru ora 18:24 EDT (01:24 AM pe 2 aprilie în România), a transmis Space.com, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Agenția spațială a precizat că echipele sale nu au identificat probleme tehnice care să afecteze fereastra de lansare, care se va desfășura pe o durată de două ore. În cazul unei amânări, există mai multe oportunități suplimentare de lansare până pe 6 aprilie.

„Toate operațiunile au decurs fără probleme”

NASA se arată însă încrezătoare că racheta sa masivă, Space Launch System (SLS), va putea decola chiar din prima fereastră, mai notează Space.com. Această încredere vine după finalizarea revizuirii pregătirilor pentru misiune înainte ca SLS să fie transportată pe rampă pe 20 martie, moment de la care nu au fost raportate probleme tehnice care să împiedice lansarea.

„De atunci, toate operațiunile noastre au decurs fără probleme”, a declarat duminică Lori Glaze, administrator asociat interimar al Direcției de Dezvoltare a Sistemelor de Explorare a NASA. „Sistemele de zbor și cele de la sol sunt pregătite, echipele de lansare și operațiuni sunt pregătite, iar echipa de operațiuni de zbor din Houston este, de asemenea, pregătită. Echipajul a sosit ieri și este mai mult decât gata”.

Capsula Orion nu va intra efectiv pe orbita Lunii, ci va traversa partea nevăzută a acesteia

Glaze a adăugat că mai apar „unele mici probleme rezolvate pe parcurs, dar niciuna nu pune în pericol lansarea”. Singurul obstacol major rămâne vremea, cu o probabilitate de 20% ca nori cumulus în troposfera inferioară să afecteze condițiile miercuri.

Artemis 2 va fi prima misiune cu echipaj uman din cadrul programului Artemis, care vizează revenirea astronauților pe Lună și construirea unei baze permanente. La bordul capsulei Orion vor călători astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, precum și astronautul Agenției Spațiale Canadiene Jeremy Hansen, într-o misiune de 10 zile în jurul Lunii.

Succesul Artemis 2 va deschide calea pentru Artemis 3

Capsula Orion nu va intra efectiv pe orbita Lunii, ci va traversa partea nevăzută a acesteia și se va întoarce pe o traiectorie directă spre Pământ. Misiunea servește drept al doilea test pentru Orion cu echipaj uman, după Artemis 1, lansată în noiembrie 2022, care a plasat o capsulă fără echipaj pe orbita selenară timp de aproximativ o lună.

Succesul Artemis 2 va deschide calea pentru Artemis 3, care va testa operațiunile de andocare cu modulele de aselenizare și va pregăti primul aselenizare cu echipaj uman din cadrul programului Artemis, programată pentru Artemis 4 – primul astfel de zbor de la sfârșitul programului Apollo, acum mai bine de 50 de ani.