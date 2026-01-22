Blue Origin va lansa peste 5.400 de sateliți pentru rețeaua de comunicații TeraWave și promite „viteze de date de până la 6 Tb/s oriunde pe Pământ”

Blue Origin, compania spațială fondată de miliardarul american Jeff Bezos, a anunțat planurile de a lansa pe orbita joasă a Pământului peste 5.400 de sateliți care vor alcătui o nouă rețea de comunicații, denumită TeraWave.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Proiectul marchează intrarea companiei pe piața constelațiilor de sateliți de comunicații, dominată în prezent de SpaceX, compania rivalului său Elon Musk, potrivit Reuters.

Implementarea rețelei este programată să înceapă în ultimul trimestru al anului 2027. Blue Origin susține că TeraWave va fi capabilă să ofere „viteze de date de până la 6 terabiți pe secundă oriunde pe Pământ”, performanță posibilă datorită utilizării comunicațiilor optice între sateliți.

Potrivit companiei, aceste viteze depășesc cu mult standardele destinate consumatorilor obișnuiți și sunt concepute în special pentru aplicații de mare capacitate, precum procesarea avansată a datelor, infrastructuri guvernamentale și servicii pentru sectorul privat. Rețeaua este estimată să deservească până la aproximativ 100.000 de clienți.

Anunțul privind TeraWave vine într-un context în care industria spațială accelerează dezvoltarea unor centre de date în spațiu, menite să răspundă cererii tot mai mari generate de aplicațiile de inteligență artificială la scară largă. Astfel de operațiuni necesită pe Pământ cantități semnificative de energie și infrastructură, iar mutarea lor parțială în spațiu este văzută ca o soluție pe termen lung.

Noua rețea se adaugă altor proiecte spațiale asociate cu Jeff Bezos. Amazon, compania al cărei președinte executiv este Bezos, dezvoltă în paralel rețeaua de sateliți Leo, cunoscută anterior drept Project Kuiper, care vizează furnizarea de servicii de internet pentru consumatori și companii și care ar urma să includă aproximativ 3.200 de sateliți. Proiectul se află în prezent într-o fază incipientă de implementare.

Pe această piață, liderul este Starlink, rețeaua dezvoltată de SpaceX, care operează deja aproximativ 10.000 de sateliți pe orbită joasă. Starlink este cea mai avansată inițiativă globală de acest tip și oferă servicii de internet cu viteze ridicate și o securitate sporită comparativ cu sateliții tradiționali aflați pe orbite mai îndepărtate.

Elon Musk a declarat anterior că intenționează să construiască centre de date în spațiu care să completeze rețeaua Starlink, în timp ce Jeff Bezos a afirmat că astfel de infrastructuri vor deveni comune pe orbită în următorii 10–20 de ani.

Starlink raportează peste șase milioane de clienți în cel puțin 140 de țări și deservește atât consumatori individuali, cât și companii, guverne și agenții de securitate națională din SUA, prin varianta Starshield. Amazon Leo urmărește o strategie similară, însă are în prezent aproximativ 180 de sateliți plasați pe orbită.

Între timp, mai multe companii chineze accelerează dezvoltarea unor rețele similare, cu scopul de a concura Starlink. China investește, de asemenea, în rachete reutilizabile capabile să lanseze mii de sateliți la costuri reduse, un model introdus pe scară largă de SpaceX prin racheta Falcon 9.

Spre deosebire de Starlink, TeraWave nu va fi disponibilă pentru consumatorii individuali. „Ce face TeraWave diferit este faptul că este concepută special pentru clienți business”, a declarat Dave Limp, CEO-ul Blue Origin, într-o postare pe platforma X.

Pentru lansarea constelației TeraWave, Blue Origin va utiliza probabil racheta reutilizabilă New Glenn, care a efectuat până în prezent două lansări și este considerată esențială pentru implementarea proiectului.