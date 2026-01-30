Extinderea rețelei 5G+ în metroul din București, printre planurile Orange pentru 2026 / Ce stații au deja internet mobil de mare viteză?

Orange România continuă extinderea rețelelor mobile și modernizarea infrastructurii de internet fix, cu un accent major pus pe digitalizarea transportului subteran din București.

Compania a început implementarea rețelei 5G+ în metroul bucureștean la finalul anului trecut, proiect care vizează acoperirea integrală a rețelei Metrorex până la finalul lui 2026, potrivit declarațiilor lui Marius Maican, Technology Director Orange România, într-un articol publicat pe site-ul companiei.

Prin introducerea tehnologiei 5G+ în metrou, Orange oferă pentru prima dată acces la rețea mobilă de mare viteză atât în anumite stații, cât și în tuneluri, cu viteze care pot ajunge până la 1 Gbps. Compania precizează că noua infrastructură aduce o conexiune mai stabilă inclusiv pentru utilizatorii cu dispozitive care funcționează exclusiv în 4G, îmbunătățind experiența de conectivitate pe durata deplasărilor subterane.

În prezent, mai multe stații de pe magistralele M1, M2 și M3 beneficiază deja de această infrastructură: Apărătorii Patriei, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Berceni, Constantin Brâncoveanu, Păcii, Piața Romană, Piața Sudului, Piața Unirii 1, Piața Victoriei 1 și 2, Pipera, Preciziei, Tineretului și Universitate. Extinderea va continua etapizat, cu obiectivul de a acoperi întreaga rețea de metrou din Capitală.

Proiectul din metrou face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a rețelelor mobile, susținut de investiția de aproximativ 265 de milioane de euro realizată de Orange România pentru achiziția spectrului 5G. În 2025, compania a ajuns la acoperire 5G/5G+ în 88 de orașe, iar în ultimele șase luni a extins rețeaua în localități precum Bârlad, Buzău, Câmpia Turzii, Câmpina, Caracal, Mediaș, Roman, Slatina, Slobozia, Târgu Jiu, Turda, Vaslui și Zalău. În aceeași perioadă, Timișoara a ajuns la acoperire 5G de 100%.

Pe lângă investițiile în rețelele mobile, Orange continuă și modernizarea infrastructurii de internet fix, prin renunțarea treptată la tehnologiile pe cupru și FTTB (Fiber-to-the-Building) în favoarea FTTH (Fiber-to-the-Home). În 2025, compania a modernizat 412.000 de conexiuni, ajungând la o acoperire FTTH de aproximativ 4,5 milioane de gospodării la nivel național.

Potrivit Orange, abonații conectați prin FTTH sunt eligibili pentru viteze de până la 2,1 Gbps, prin serviciul Fibră 2300. În următorii ani, compania își propune ca peste 90% din infrastructura grupului să fie eligibilă pentru cea mai mare viteză disponibilă.

Orange România face parte din Grupul Orange, unul dintre cei mai mari operatori globali de telecomunicații. La nivel local, compania are peste 11 milioane de clienți, o cifră de afaceri anuală de peste 1,5 miliarde de euro și investiții cumulate de aproximativ 4,7 miliarde de euro de la intrarea pe piața din România.